1. Ben Casnocha, 19 tuổi, Giám đốc Comcate

Ben Casnocha sẽ bước sang tuổi 20 vào tháng 5/2008.

Cậu bé Casnoda thành lập công ty khi mới 14 tuổi nhờ ấn tượng với quảng cáo Think Different (Tư duy khác người) của Apple. Comcast bán phần mềm hỗ trợ các chính phủ giải quyết những phàn nàn của công dân. Khi 17 tuổi, Casnoda được vinh danh là một trong 25 doanh nhân nổi bật nhất nước Mỹ do tạp chí Business Week bình chọn.

Dù bận rộn, Casnocha vẫn có thời gian để làm đội trưởng đội bóng chày ở trường trung học và làm biên tập viên cho tờ báo Devil's Advocate của trường. Hiện Casnocha đang theo học đại học Claremont McKenna ở California (Mỹ) và khá khiêm tốn với thành công của mình.

2. Stephen Yellin, 19 tuổi, bình luận chính trị trên blog

Stephen Yellin.

Từ khi 13 tuổi, Stephen Yellin đã viết về vấn đề chính trị, tư vấn các ứng cử viên phải tiếp cận với cộng đồng Internet để đến với công chúng. Lúc 15 tuổi, Yellin được gọi là “Trippi của tương lai” – ám chỉ Joe Trippi, người đã vận động quỹ ủng hộ Internet trong chiến dịch tranh cử của Howard Dean. Hiện Yellin là một ủy viên hội đồng thuộc đảng Dân chủ ở hạt Union, bang New Jersey (Mỹ). “Các ứng viên phải đi khắp nơi để nói chuyện cả với những người họ không biết, ký giao kèo với những người họ không thích”, Yellin bày tỏ. “Tôi nghĩ ứng viên phải thỏa hiệp với những gì họ tin tưởng”.

Mục tiêu của anh là làm giảng viên dạy Lịch sử ở trường đại học.

3. Ashley Qualls, 17 tuổi, triệu phú trên MySpace

Ashley Qualls.

3 năm trước đây, Ashley vay mẹ 8 USD để mua tên miền whateverlife.com và bắt đầu đăng các hình nền MySpace của riêng mình, cho mọi người tải miễn phí. Chú trọng vào hình trái tim, diềm xếp, lời bài hát…, những mẫu thiết kế đó trở thành thứ mốt trang trí cho các thành viên nữ trên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới. Do thu hút 7 triệu khách ghé thăm mỗi tháng, trang này đã thu về 1 triệu USD vào năm 2007. Cô bé đã mua cho mẹ một căn nhà và lập trụ sở của Whateverlife dưới tầng hầm.

Nhưng mọi việc không quá dễ dàng với Ashley vì áp lực công việc buộc cô bé phải bỏ trường trung học và nhờ mẹ cùng điều hành trang web. Dù thành công nhưng Ashley không thể tự ký các hợp đồng vì còn quá trẻ. Hiện Whateverlife.com đã trở thành một tạp chí trực tuyến và gian hàng ảo.

4. Andrew Sutherland, 18 tuổi, sáng lập Quizlet

Andrew Sutherland.

Mọi việc bắt đầu từ bài kiểm tra tiếng Pháp. Andrew Sutherland, lúc đó mới 15 tuổi, là học sinh năm thứ nhất ở trường trung học tại Albany (bang California, Mỹ), phải học thuộc lòng 111 từ tiếng Pháp về các con vật. Hầu hết học sinh đều phải ghi các từ này vào những miếng thẻ và nhờ bố mẹ giúp ghi nhớ chúng. Sutherland nghĩ ra cách viết phần mềm hỗ trợ và sau đó phát triển thành Quizlet - một công cụ trực tuyến để bất kỳ ai cũng có thể dùng để học từ vựng.

Để điều hành công việc, Sutherland thành lập công ty Brainflare và nhờ bố làm Giám đốc tài chính. Hiện Sutherland được nhận vào học viện công nghệ Massachusetts. "Tôi không nghĩ mình sẽ theo công nghệ phần mềm vì trước đây tôi từng mơ ước trở thành lính cứu hỏa, nhà du hành vũ trụ hay nhân viên sở thú", anh bày tỏ.

5. Garrett Yazzie, 16 tuổi và những phát minh thiết thực

Garrett Yazzie.

Năm 13 tuổi Yazzie phát minh ra thiết bị sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời từ lò sưởi Pontiac từ thời năm 1967 và 69 bình soda. Lúc đó, Yazzie chỉ muốn sưởi ấm cho căn nhà di động của gia đình bên cạnh hồ trữ nước Navajo ở bang Arizona có rất ít nước chảy và do đó tạo ra rất ít điện. Cậu không ngờ đã giành giải nhất ở Hội chợ kỹ thuật và khoa học của bang Arizona vì sáng kiến này và sau đó trở thành một trong 40 người lọt vào vòng chung kết giải Nhà khoa học trẻ của kênh truyền hình Discovery, nhận học bổng vào trường đại học Arizona.

Không dừng lại ở đó, Yazzie phát minh ra một guồng nước dùng ống cuộn cáp kết nối với chiếc xe đạp 10 bánh răng tốc độ và máy phát điện. Guồng nước này sản sinh ra đủ điện để chạy tủ lạnh và thắp sáng cabin. Một lần nữa, Yazzie giành giải thưởng của Hội chợ khoa học bang.

"Tôi muốn làm kinh doanh từ hồ nước này để tạo công việc và tương lai cho những bạn nhỏ như tôi", Yazzie bày tỏ. "Sống hài hòa với môi trường là cách duy nhất để phát triển lâu dài".

6. Anshul Samar, 14 tuổi, sáng lập Elementeo

Anshul Samar.

Giống như Andrew Sutherland, Anshul Samar bắt đầu sự nghiệp kinh doanh khi tìm kiếm cách học tập hiệu quả hơn. Nhằm giúp các bạn học môn hóa tốt, cậu đã tạo ra Elementeo - một trò chơi bài dựa trên những nguyên tố hóa học. Trong đó, người chơi sẽ đua nhau để làm giảm số electron của đối phương đến mức bằng 0.

Anshul thành lập công ty Alchemist Empire với 500 USD tiền thưởng từ Hiệp hội tài năng trẻ bang California và đến cuối năm nay sẽ đạt doanh thu 1 triệu USD. Cậu làm tất cả mọi việc, từ CEO đến thiết kế, tiếp thị, thử nghiệm, đàm phán với các nhà đầu tư, nói chuyện với luật sư, các bậc phụ huynh... và tất nhiên là cả bài tập thầy cô giao.

"Sống ở thung lũng Silicon, tôi đã chứng kiến nhiều người thành lập công ty và giới thiệu với thế giới những sản phẩm của họ", Anshul cho biết. "Từ khi mới học lớp 4 tôi đã mơ trở thành giám đốc công ty của riêng mình. Tôi không sợ thất bại vì lúc đó, tôi vẫn có thể về nhà và ăn tối ngon lành hay chơi bóng rổ với bạn bè".

7. Sean Belnick, 20 tuổi, chủ tịch BizChair.com

Sean Belnick.

Khi 14 tuổi Belnick đã lập công ty BizChair.com để bán đồ văn phòng cho các doanh nghiệp, dành 600 USD thuê host và quảng cáo. Sau 6 năm điều hành, Belnick được đưa vào danh sách 30 doanh nhân trẻ nổi bật nhất nước Mỹ với doanh thu 38 triệu USD, danh sách khách hàng bao gồm cả Microsoft và Google.

Hiện Belnick là sinh viên tại đại học Emory ở Atlanta và nhờ bố dượng Gary Glazer chăm sóc công việc hàng ngày cho công ty.

8. Matt Wegrzyn, 19 tuổi, chủ nhân Bodis.com

Matt Wegrzyn.

Bodis là một dịch vụ lưu tên miền để những người muốn đầu tư vào doamin nhưng chưa muốn tạo trang riêng cho nó có chỗ lưu giữ. dịch vụ này sẽ đặt các quảng cáo trên một trang có chứa domain của khách hàng và chia sẻ lợi nhuận quảng cáo. Năm 2007, Bodis có doanh thu 1 triệu USD.

Ông chủ Wegrzyn mua tên miền đầu tiên khi 17 tuổi với giá 120 USD và bán nó đi ở mức 500 USD và cuối cùng trở thành một "địa chủ" tên miền.

9. George Hotz, 18 tuổi, hacker iPhone

Hotz trở nên "khét tiếng" khi được coi là người đầu tiên mở khóa phần mềm chạy trên iPhone vào tháng 8 năm ngoái, giúp người dùng thiết bị này dùng được mạng khác ngoài AT&T. Tài bẻ khóa đã mang về cho cậu chiếc xe hơi Nissan 350Z giá 50.000 USD và 3 chiếc iPhone nữa.

Trước khi bẻ khóa iPhone, Hotz từng nhận 20.000 USD giải thưởng cuộc thi khoa học quốc gia do Intel tài trợ. Hiện Hotz đang học công nghệ sinh học tại học viện Rochester và đã hack dải từ trên thẻ sinh viên để có thể mở bất kỳ cánh cửa nào trong khuôn viên của trường.

10. Catherine Cook, 18 tuổi, chủ nhân myYearbook.com

Catherine Cook.

Một trang mạng xã hội mới cạnh tranh với MySpace và Facebook là myYearbook.com. 3 năm trước, Cook cho rằng các mạng xã hội đều không thỏa mãn nhu cầu sử dụng của lứa tuổi 15 và quyết định thành lập trang này cùng anh trai Dave 16 tuổi và Geoff 26 tuổi. Hiện công đồng này có 5 triệu thành viên và phát triển với tốc độ 400%/năm.

Việt Toàn (theo PC World)