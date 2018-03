Theo báo Wall Street Journal, ông đang xem xét việc sử dụng một phần trong số 80 tỷ USD tiền mặt của Apple để thanh toán cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, hai thứ mà Jobs không chú ý đến khi còn điều hành Apple.

Tân tổng giám đốc Apple cũng gửi nhiều e-mail tới toàn nhân viên hơn và luôn coi Apple là một đội (Team), khiến mọi người cảm thấy ông cởi mở hơn Steve Jobs.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: PC Mag.

Ông còn khuyến khích mọi người tham gia chương trình quà tặng. Mỗi khi nhân viên quyên tiền cho tổ chức từ thiện nào đó, họ sẽ được hãng này trao lại một món quà và tổng số tiền mà Apple sẽ đầu tư cho quà tặng là 10.000 USD hàng năm.

Trong khi đó, Steve Jobs không được biết đến nhiều trong công tác từ thiện cá nhân (có thể do ông không muốn công khai) và cũng không mấy khi thực hiện các chương trình từ thiện tại Apple. Hai người bạn thân của ông khẳng định trên báo The New York Times rằng Jobs nói muốn tập trung sức lực để mở rộng Apple hơn là đi làm tự thiện, nhất là từ khi ông đau ốm: "Jobs luôn toàn tâm toàn ý cho hai thứ: Apple và gia đình".

Ngoài ra, một nguồn tin nội bộ chia sẻ trên Wall Street Journal rằng sẽ không có cuộc cải tổ lớn nào ở hãng sở hữu iPhone, iPad bởi "Cook không muốn đảo lộn trật tự". Trước khi đó, trong tiểu sử Steve Jobs của Walter Isaacson, nhà đồng sáng lập Apple cũng nhận xét Tim Cook "không phải con người của sản phẩm".

Châu An