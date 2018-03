Những e-mail lừa đảo gây xôn xao cộng đồng mạng / Những trò lừa và tin đồn xáo động người dùng Yahoo tại VN

Ảnh: AC.

Chỉ xuất phát từ một câu nói hoặc nhận định bình thường, nhiều thông tin được lan truyền tam sao thất bản trên mạng thành những câu chuyện đầy màu sắc.

Bill Gates đánh rơi ngân phiếu 1.000 USD

Giai thoại này xuất phát từ một phép tính của tạp chí Forbes (Mỹ) rằng trung bình mỗi phút nhà sáng lập Microsoft kiếm được hơn 6.000 USD, tức chỉ cần 4 phút là ông có thể mua cho vợ chiếc váy trị giá 25.000 USD của Elie Saab, nhà thiết kế trang phục cho nữ diễn viên đoạt giải Oscar Halle Berry.

Không có bằng chứng nào cho thấy Bill Gates từng đánh rơi ngân phiếu. Hơn nữa, Kho bạc Mỹ ngừng phát hành ngân phiếu 1.000 USD từ 1969 nhưng câu chuyện trên cùng nhiều "điển tích" khác xoay quanh chủ tịch tập đoàn phần mềm Mỹ vẫn luôn là đề tài nóng trên Internet.

Apple có thể điều khiển iPhone 3G từ xa

Điều này có một phần đúng, nhưng sự thực kém hấp dẫn hơn nhiều so với những gì được bàn tán. Trên các diễn đàn, người ta tưởng tượng Giám đốc điều hành Steve Jobs của Apple có thể gọi điện cho người sử dụng hoặc nhấn một phím nào đó là vô hiệu hóa chiếc điện thoại thông minh và ung dung ngồi nhìn nạn nhân chật vật tạo cuộc gọi.

Theo tờ Wall Street Journal, bên trong hệ điều hành iPhone OS chứa một URL trỏ tới trang thống kê các chương trình độc hại. Nhiệm vụ của nó chỉ là hủy những ứng dụng nguy hiểm, chứ Apple không hề can thiệp vào thiết bị của người dùng.

Internet2 sẽ thay thế Internet

Internet2 sẽ là bước tiến tiếp theo của Internet1 hiện nay. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng Internet2 thực chất là mạng cá nhân (có thể đạt tốc độ tới 1 GB/giây) do một nhóm các trường đại học triển khai và họ không có ý định nhân rộng nó. Bên cạnh đó, nếu Internet2 là thế hệ sau của Internet, các nhà cung cấp dịch vụ mạng đã không phải vất vả xây dựng cơ sở hạ tầng cho kết nối 100 Mb/giây.

Forward thư để nhận phần thưởng

Người dùng Internet thường xuyên nhận được những e-mail với nội dung: "Hãy gửi thông điệp này cho bạn bè và cứu loài cá voi" hoặc "Chuyển đến 100 người để nhận về 100 USD". Tuy nhiên, dù có gửi đi 1.000 thư thì họ vẫn không nhận được số tiền đó còn động vật cũng không thể được cứu sống chỉ bằng e-mail bị phát tán hàng loạt.

Al Gore nói ông tạo ra Internet

Cư dân mạng từng rộ lên những lời bình phẩm xoay quanh phát biểu của cựu phó tổng thống Mỹ trong chương trình "Late Edition" trên CNN năm 1999. Khi được hỏi ông có ưu thế gì hơn đối thủ tranh cử, Al Gore đã khẳng định "tôi đi đầu trong việc tạo ra Internet" (I took the initiative in creating the Internet). Lời nói này trở thành đề tài chính trong nhiều câu chuyện phiếm nhưng thực ra, Al Gore không hề tuyên bố mình "phát minh" hay "triển khai" mạng kết nối tuần cầu mà ông chỉ muốn nhấn mạnh ảnh hưởng và vai trò của mình về mặt pháp lý nhằm giúp đưa Internet đến với người sử dụng.

Lê Nguyên (theo PCWorld)