Đo mức độ nghiện Facebook / Tiện ích giúp 'cai nghiện' Facebook / 'Nghiện' Facebook ảnh thưởng thế nào đến cuộc sống

Điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính... hiện phủ rộng khắp trong xã hội hiện đại... Ngày nay, tiếng báo thức, chuông thông báo tin nhắn, thông báo Facebook, tiếng nhấp chuột đã trở nên quen thuộc. Không ít người nghiện chúng và một số nhà khoa học nhận định tình trạng này không khác gì nghiện ma túy hay thuốc lá.

Video châm biếm thói quen nghiện smartphone và mạng xã hội Video châm biếm thói quen nghiện smartphone và mạng xã hội

Theo nghiên cứu mới của Ditch the Label trên 10.000 thanh thiếu niên tại Anh, có tới 60% trong số đó cho biết họ không thể sống thiếu mạng xã hội trong vòng 24 giờ. Trong thời gian này, họ "bị thôi thúc" phải truy cập Facebook, Instagram hay Twitter ít nhất một lần.

Phân tích phản ứng của những người trong độ tuổi 12-20 từ ngày 1/11/2016 đến 28/2/2017 cho thấy nhiều người sử dụng mạng xã hội ở tần suất cao. Mức độ nghiện chúng đã đến mức "nhiều cá nhân lo sợ bị bỏ rơi vĩnh viễn" nếu không truy cập mạng xã hội.

Theo Liam Hackett, sáng lập Ditch the Label, nghiện mạng xã hội không khác gì nghiện ma túy. Nghiêm trọng hơn, nó đang tạo nên xu thế trong giới trẻ, khiến người đó không thể ngừng sử dụng mạng xã hội, thậm chí một phần ba trong số đó luôn phải dùng liên tục.

Dấu hiệu cho thấy bạn nghiện mạng xã hội:

1. Thường xuyên kiểm tra tin nhắn, bình luận, lượt thích của hình ảnh, video, trạng thái vừa đăng lên.

2. Bắt đầu với #Hashtag #About #Everything #Under #The #Sun (hashtag về mọi thứ mà họ có thể nghĩ ra)

3. Tin rằng cuộc sống trên mạng xã hội có nhiều điều cần làm hơn là xã hội thực.

4. Cảm thấy buồn khi không có ai bình luận về cập nhật của bạn trên Facebook, Twitter...

5. Cảm thấy không vui khi hình ảnh, video, trạng thái không đạt lượt thích như mong đợi.

6. Ám ảnh về hình ảnh của mình được chia sẻ trực tuyến.

7. Không thể đi vệ sinh mà không cầm theo điện thoại.

8. Truy cập mạng xã hội với tần suất vài phút một lần.

9. Luôn so sánh mình với những người khác trên mạng.

10. Quan tâm quá nhiều vào việc tăng theo dõi trên mạng.

11. Đánh giá người khác thông qua hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội của họ.

12. Việc làm đầu tiên sau khi thức dậy là kiểm tra mạng xã hội.

Nếu bạn bị "nhiễm" các dấu hiệu trên càng nhiều, điều đó cho thấy bạn đã hoặc sẽ sớm gặp phải một số vấn đề, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể theo hướng tiêu cực, tăng cảm giác cô đơn, thiếu ngủ và lo lắng.

Bảo Lâm (theo IBTimes)