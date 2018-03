Sharp giới thiệu màn hình 4K mỏng nhất thế giới / Samsung sẽ trình làng TV 4K tại CES 2013 / Samsung và LG chưa ra TV OLED trước năm 2013 / TV 4K hay TV OLED hấp dẫn hơn

TV OLED 55 inch của LG đoạt giải thưởng Best of CES 2012, nhưng chưa được tung ra thị trường.

Trong số các mẫu TV và công nghệ được giới thiệu ở Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES năm ngoái, hai model OLED 55 inch do Samsung và LG trưng bày đã được cho là TV của tương lai. Cả 2 mẫu này rất giống nhau, nhưng sản phẩm của LG nổi trội hơn nhờ đoạt giải Best of CES 2012 do trang Cnet bình chọn. Tuy nhiên, cả 2 hãng này đều không giữ được lời hứa là sẽ cho xuất xưởng sản phẩm đúng hẹn trong năm 2012. Cho đến giờ, TV OLED màn hình lớn vẫn còn là dự án chưa hoàn thành.

Tại triển lãm CES 2013, người ta hy vọng Samsung lẫn LG vẫn giữ tuyên bố xuất xưởng TV OLED 55 inch. Ngoài những gì các nhà phân tích đã dự đoán, sẽ chẳng ngạc nhiên khi giá cả của dòng sản phẩm này sẽ vào khoảng 10.000 USD, ngày bán ra trong thời gian mùa xuân đến mùa hè, và các tính năng tương tự như những gì mọi người đã thấy hồi năm ngoái.

Đối với TV 3D, công nghệ thụ động cho LG và chủ động cho Samsung sẽ được hoàn chỉnh với tính năng Dual View đã được trình diễn tại CES 2012. Công nghệ này rất thích hợp cho mục đích chơi game, cho phép 2 người chơi thấy được 2 màn hình riêng biệt với nội dung 2D khác nhau cùng lúc nhưng đòi hỏi phải mang kính 3D.

Ngoài ra, liệu Panasonic, Sony hay một hãng ít nổi tiếng hơn có công bố TV OLED hay không? Liệu các hãng có công bố về đặc tả tuổi thọ cho TV OLED hay không?

Một trong những TV 4K đầu tiên được tung ra thị trường là mẫu LG 84LM9600.

Dù Hiệp hội Điện tử tiêu dùng Mỹ (Consumer Electronics Association), cơ quan đăng cai tổ chức triển lãm CES, đã quyết định gọi độ phân giải tiêu dùng thế hệ tiếp theo là “Ultra HD”, thì đối với nhiều người, công nghệ này vẫn được tiếp tục gọi bằng cái tên quen thuộc trước đây của nó là 4K. Dù có ý kiến cho rằng TV 4K là điều xa xỉ, nhưng chắc chắn tại CES 2013 sẽ có thêm nhiều mẫu TV công nghệ này được trưng bày. Hiện tại mới chỉ có 2 mẫu TV 4K trên thị trường là LG 84LM9600 và Sony KD-84X9000, cả 2 đều là TV LED 84 inch có giá hơn 20.000 USD.

Tại CES 2013, dự kiến sẽ có TV 4K nhỏ hơn hoặc lớn hơn được công bố và sẽ có nhiều hãng sản xuất khác cũng sẽ tham gia thị trường mới mẻ này. TV 4K cỡ 50, 58 và 65 inch được hãng sản xuất khổng lồ Hisense của Trung Quốc công bố hồi tháng trước là dấu hiệu tốt cho thấy thị trường này đang được rất nhiều hãng quan tâm.

Vấn đề đối với công nghệ 4K là làm sao thuyết phục được công chúng chấp nhận nó. So với màn hình OLED là một công nghệ khó sản xuất nhưng cung cấp hình ảnh tốt độ phân giải tối đa Full HD 1080p và đã được bán ra, thì loại màn hình LCD độ phân giải 4K tuy dễ sản xuất hơn nhưng giá cao ngất ngưỡng sẽ gặp khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, công nghệ 3D đã xuất hiện nhưng nó không được công chúng quan tâm nhiều như các hãng sản xuất mong đợi. Lý do chính khiến 3D thất bại là do còn thiếu nội dung.

Trường hợp nội dung 4K lại càng tồi tệ hơn. Hầu như hiện giờ chưa có nội dung 4K trong video gia đình, trừ phi bạn chi trả 100 USD hay nhiều hơn để mua phim riêng lưu trên ổ cứng hay USB. Thị trường cũng chưa có chuẩn Blu-ray cho nội dung 4K. Và chuẩn phát hình để cho phép phát chương trình TV độ phân giải 4K thật sự lại càng xa vời trong tương lai.

Các tính năng trên Smart TV sẽ dần được cải tiến.

Mảng TV thông minh (Smart TV) và các dịch vụ xem TV trực tuyến sẽ có cải tiến dần dần tại CES 2013. Samsung sẽ công bố những tiến bộ trong tính năng điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ vốn đã có trên các sản phẩm của hãng nhưng cần hoàn thiện thêm. Các hãng khác cũng sẽ bổ sung tính năng này và các dịch vụ khác như Spotify hay Redbox Instant.

Trình duyệt web trên TV cũng sẽ được cải thiện, có thể có thêm bộ xử lý (có thể là TV 4 nhân), sẽ có ứng dụng smartphone và máy tính bảng trên TV và chắc chắn sẽ có công bố về cải tiến tính năng điều khiển từ xa.

Một bộ phận người dùng cũng mong đợi là TV không thông minh sẽ chỉ tập trung vào chất lượng hình ảnh và có giá "mềm" hơn chút ít so với những mẫu TV cao cấp với nhiều tính năng, nhưng điều này có lẽ khó có khả năng xảy ra tại CES 2013.

TV Plasma 152 inch của Panasonic tại triển lãm CES 2010.

Trong năm 2012, màn hình LCD và Plasma đã có kích thước trung bình từ 60 inch trở lên, năm 2013, các hãng sản xuất sẽ cho ra TV màn hình khủng hơn. Theo Cnet, có thể năm nay một hãng nào đó của Trung Quốc sẽ trưng bày một TV màn hình tới 100 inch để lôi cuốn sự chú ý của công chúng.

Ngành công nghiệp TV đang trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt. Các khó khăn mà Sharp, Sony và Panasonic đang gặp phải có thể sẽ thể hiện tại triển lãm CES 2013 dưới dạng TV cỡ nhỏ, ít mẫu mã hơn. Đồng thời, tại đây TCL và Hisense, 2 thương hiệu TV nội địa số một và số hai của Trung Quốc, có thể sẽ mang tới sự hiện diện nổi bật hơn bao giờ hết.

Huy Thắng