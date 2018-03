Ca khúc "Yes we can" phục vụ cho cuộc vận động tranh cử chức tổng thống Mỹ của Barack Obama với sự xuất hiện của Will.I.Am, Scarlett Johansson và một số nhân vật khác. Video được đăng trên MySpace ngày 2/2/2008 với 24,4 triệu người xem và hơn 134.000 bình luận (comment). Xem clip .