'Flickr chiếm 100% thị phần trong lòng người sử dụng' / Blog không đơn giản là những trang nhật ký

Thế giới web tồn tại nhiều công ty do vợ chồng cùng điều hành. Đa số hoạt động nhỏ lẻ, nhưng một vài đôi trở nên nổi tiếng nhờ những website thu hút hàng triệu người sử dụng.

Để một công ty hoạt động ổn định là điều khó khăn. Duy trì cuộc sống hôn nhân không bị xáo trộn còn nan giải hơn nữa. Các nhà sáng lập Six Apart, Bebo, Flick đã chia sẻ con đường thành công của họ.

Khi còn học trung học, Ben và Mena Trott đã thành lập Six Apart - công ty cung cấp những công cụ blog nổi tiếng như LiveJournal, Movable Type, TypePad và Vox. Ben và Mena Trott gắn bó bên nhau từ khi họ mới 17 tuổi và nhiều người tin chẳng gì có thể chia ly họ. Tuy nhiên, hai người khám phá ra rằng bí quyết để điều hành công ty là dành nhiều thời gian riêng tư. "Suốt 4 năm đầu tiên sau khi cưới, chúng tôi chưa từng xa nhau quá 5 tiếng", hai nhà quản lý Six Apart, một trong những công cụ blog nổi tiếng nhất trên Internet với 40 triệu người truy cập mỗi tháng, nhớ lại.

Một ngày, Mena không muốn dự buổi hòa nhạc Fiery Furnaces cùng Ben. Cô đến Washington để tham gia hội thảo SuperNova. Họ chợt nhận ra việc luôn bên nhau khiến sự sáng tạo của họ chưa được phát huy hiệu quả. Hiện hai người làm việc tại hai văn phòng riêng. Mena trở thành phát ngôn viên của Six Apart còn Ben tập trung phát triển sản phẩm và hiếm khi xuất hiện trên báo chí.

"Đôi khi, nhân viên của chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên", Ben cho hay. "Sự xa cách khiến chúng tôi nhớ nhau. Khi bạn không thấy nhớ người kia, tức là hôn nhân của bạn đang bên bờ vực thẳm".

Còn khi Stewart Butterfield lần đầu gặp Caterina Fake , anh không hề có ý định tiến xa nhưng rốt cuộc họ vẫn kết hôn năm 2001. Tháng 12/2003 là giai đoạn đặc biệt khó khăn. Công ty Ludicorp của họ thiếu thốn cả về tiền bạc và thời gian để phát triển chương trình trực tuyến đa người chơi Game Neverending. Họ chỉ còn đủ tiền cho canh bạc cuối cùng "được ăn cả, ngã về không".

Steward & Caterina, đồng sáng lập Flickr - website chia sẻ ảnh được yêu thích nhất thuộc trào lưu Web 2.0 .

Sau một đêm trằn trọc vì cúm, Stewart đề xuất ý tưởng lạ thường: vứt bỏ tất cả những gì đang làm và dùng số tiền còn lại để phát triển theo một hướng hoàn toàn mới: website chia sẻ ảnh. Và Flickr ra đời. Căn nhà được đem ra thế chấp để duy trì dịch vụ. 18 tháng sau, họ bán lại cho Yahoo với số tiền không được tiết lộ (một số nguồn tin cho là khoảng 30 triệu USD).

"Tôi đã chứng kiến rất nhiều mối quan hệ sụp đổ chỉ vì một trong hai người thành lập công ty, dành hết thời gian, tâm trí cho công việc và sao lãng bạn đời. Nhưng bạn sẽ thấy không gì bằng việc chia sẻ khó khăn với người gần gũi bên bạn nhất", Fake nói.

Michael và Xochi Birch , sáng lập Bebo, cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng, không biết tương lai ra sao. Họ gặp nhau tại một quán rượu ở Anh khi còn là sinh viên. Hai người đã thử xây dựng dịch vụ e-mail Birthday Alarm hay mạng xã hội Ringo, và Bebo là công ty thứ 6 của họ.

Xochi và Michael Birch, trải qua 6 công ty trước khi thành lập Bebo - một trong 10 website mạng xã hội thành công nhất thế giới.

Khi mới chuyển sang Mỹ, họ sống cùng 10 thành viên khác trong gia đình của Xochi và phải chia giường với hai đứa con nhỏ. Sự bất ổn và thất bại không làm cho họ nản chí và mất niềm tin. Tháng 1/2005, Bebo ra đời và hoạt động như một website chia sẻ ảnh giống Flickr. "Sau một tháng, Bebo có 6 triệu thành viên. Nhưng chúng tôi thấy đó không phải là dịch vụ mà cả hai muốn theo đuổi. Chúng tôi quan tâm đến việc tạo ra những cộng đồng mới. Do vậy, 6 tháng sau, Bebo trở thành mạng xã hội", Michael kể.

Từ cơ sở 6 triệu người dùng, lượt truy cập của website đã tăng trung bình 10% mỗi tuần và hiện Bebo có 35 triệu thành viên. Michael và Xochi chuyển đến ngôi nhà mới. Cũng như mối quan hệ của mình, họ yêu căn nhà đó ngay khi nhìn thấy lần đầu. "Chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc là tin vào bản năng của mình", Michael khẳng định.

Hải Nguyên (theo CNN)