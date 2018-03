Với chủ đề "Sắc màu công nghệ", triển lãm Canon Expo năm nay giới thiệu nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ của Canon lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Cụ thể, khách tham quan sẽ được xem những bộ cảm biến ảnh 120 megapixel và 250 megapixel với khả năng tạo ra bức ảnh có kích thước bằng một sân bóng đá. Người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các dòng máy ảnh, ống kính nổi bật, công nghệ mới được Canon tích hợp lên các thiết bị mới nhất.

Ngoài ra, những người đam mê nhiếp ảnh có thể tham gia các khóa huấn luyện tại triển lãm do các nhiếp ảnh gia hàng đầu đứng lớp và sau đó thực hành ngay trên người mẫu Canon tuyển chọn.

Khách tham dự sự kiện có cơ hội trúng thưởng máy ảnh Canon EOS M100.

Ban tổ chức còn triển khai miễn phí dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng máy ảnh, ống kính. Kèm theo là chương trình mua sắm sản phẩm với mức ưu đãi lên đến 49%, cơ hội rút thăm trúng thưởng máy ảnh Canon EOS M100 mới nhất trị giá 13,2 triệu đồng, tám chuyến phototrip trị giá hai triệu đồng mỗi chuyến, 5.000 bảng tên gắn hành lý Canon, 2.000 voucher Miniso trị giá 50.000 đồng.

Đối với mảng in ấn, trình chiếu, Canon sẽ giới thiệu giải pháp in ấn đa dạng như máy in 3D, đưa người dùng Việt Nam lần đầu tiên tiếp cận với các công nghệ in ấn hiện đại. Hãng cũng sẽ bố trí một khu vực dành cho thiết kế và in ảnh miễn phí, giúp người dùng hiểu thêm về sản phẩm, lưu lại những khoảnh khắc thú vị tại triển lãm cùng người thân, gia đình. Hệ thống máy chiếu cao cấp của Canon mang tới trải nghiệm mới mẻ, sinh động các nội dung phim ảnh, game độ phân giải 4K.

Chiếc máy in 3D MarV của Canon sẽ được trưng bày tại sự kiện.

Không chỉ ưu tiên cho khách hàng cá nhân, Canon còn mang đến nhiều giải pháp quản trị in ấn, màu sắc và các công cụ quản lý hệ thống văn bản văn phòng cho doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đội ngũ tư vấn sẽ giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về quản lý chi phí, dự trù, đo lường chi phí in ấn hay bảo mật thông tin... Những trải nghiệm thực tế sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích mà các giải pháp đa năng của Canon mang lại.

Bên cạnh sản phẩm chụp ảnh, trình chiếu, in ấn dành cho các cá nhân và doanh nghiệp, Canon cũng mang đến các giải pháp y tế, chăm sóc sức khỏe. Khách tham quan có thể trực tiếp dùng thử hệ thống y tế từ Canon như máy chụp và soi đáy mắt.

Trong sự kiện còn diễn ra hàng loạt các chương trình biểu diễn âm nhạc, quy tụ những ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Min…

Minh Trí