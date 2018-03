Trong những ngày đầu chập chững học chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia Phạm Đức Long, Maika chỉ tập làm quen với máy phim, thỉnh thoảng mới được sử dụng chiếc máy ảnh Canon EOS 10D để thử cảm giác máy số. Chính vì lẽ đó, cho đến khi sử dụng máy ảnh số thường xuyên, Maika vẫn giữ thói quen in những bức ảnh mà cô thích ra để có thể ngắm lại mỗi khi rảnh rỗi.

Điều làm Maika thích khi ngắm những bức ảnh được in ra chính là ở việc cảm nhận bức ảnh từ một góc nhìn trực tiếp, có thể nhìn ngắm các chi tiết của bức ảnh một cách gần nhất bằng mắt mình chứ không phải thông qua các công cụ Zoom in hoặc Zoom out trên màn hình vi tính. "Điều này mang lại những cảm xúc khác hẳn. Tuy nhiên nó cũng khiến tôi gặp không ít khó khăn vì phải lựa chọn loại máy in tốt để phục vụ tốt việc in ấn hình ảnh", Maika chia sẻ.

Với những bức ảnh khổ lớn trên A4, cô bắt buộc phải in tại các lab chuyên nghiệp. Còn những bức ảnh khổ nhỏ thì đa phần máy in gia đình hiện nay không đảm bảo chất lượng màu sắc và chi tiết của ảnh. Từ khi được sử dụng thử máy in Pixma Pro-100 do Canon tài trợ trong khóa học nhiếp ảnh IPA , Maika rất "kết" sản phẩm này vì cho chất lượng in tốt, màu sắc trung thực, độ chi tiết cao và in được khổ A3 (có thể sử dụng để trưng bày triển lãm).

Qua sử dụng thực tế, Canon Pixma Pro-100 với 8 hộp mực cùng 6144 vòi phun cho ra những bức ảnh với màu sắc trung thực. Bên cạnh đó, tính năng kết nối Wi-Fi của Pixma Pro-100 cũng cho phép Maika in trực tiếp các bản in từ laptop hoặc các thiết bị số khác.

Nhiều người ngắm nhìn những tác phẩm dự thi hoặc những bộ ảnh triển lãm của Maika đều cho rằng cô đã sử dụng bộ máy ảnh "khủng" để chụp. Tuy nhiên máy ảnh Maika vẫn thường sử dụng là chiếc Canon 1Ds mkII được sản xuất từ năm 2005 cùng hai ống kính yêu thích Canon EF 35mm f1.4L và EF 85mm 1.2L. Gần đây cô mới chuyển sang sử dụng Canon EOS 6D, một chiếc máy full frame nhỏ gọn để dễ dàng mang theo và tác nghiệp mọi lúc mọi nơi.

Maika cho biết, dòng máy ảnh 1Ds MarkII cho dải màu sâu hơn so với dòng EOS 5D do đó khá phù hợp với chất ảnh phóng sự mà cô đang theo đuổi. Tuy nhiên, nhược điểm của dòng máy này chính là ở thiết kế cồng kềnh so với một cô gái như Maika. "Máy ảnh EOS 6D cho dải màu khá tốt, gần giống với dòng máy 1D mà tôi đang sử dụng. 6D có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ hơn nên rất phù hợp để có thể mang theo trong những chyến công tác dài ngày", Maika nhận xét.

Balo của Maika luôn gọn nhẹ tối đa để thuận tiện cho việc di chuyển.

Canon EOS 6D còn có những tính năng mới như khả năng kết nốiWi-Fi, tích hợp chip GPS cho phép đánh dấu vị trí chụp ảnh, sử dụng thẻ SD nhỏ gọn, sở hữu cảm biến full frame, chế độ chụp Multi Exposure… Điều khiến Maika ấn tượng nhất chính là việc có thể sử dụng smartphone để điều khiển EOS 6D và chuyển ảnh trực tiếp từ EOS 6D trong khi chụp vào máy tính thông qua Wi-Fi. Với sở thích chụp multi exposure thì EOS 6D cũng cho Maika những trải nghiệm mới khi chụp chồng phim trên máy số.

Bộ đôi Canon EOS 6D và Pixma Pro-100 đã đem đếnm cho Maika những trải nghiệm công nghệ mới mẻ trên bước đường chinh phục nghệ thuật của mình. Những bức ảnh của Maika luôn mang một chất riêng và có nhiều cảm xúc trong đó. Với cô, mỗi bức ảnh không phải là một tác phẩm, cũng không phải là một sản phẩm mà đó là những kỷ niệm mà cô đã được trải nghiệm qua trong từng chuyến đi. Vì vậy khi xem ảnh Maika, người xem luôn thấy có nhiều cảm xúc trong góc chụp và cả bố cục.

Minh Trí