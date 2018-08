Lệnh cấm là một phần của dự luật chính sách quốc phòng (Defense Authorization Act) trị giá 716 tỷ USD vừa được Tổng thống Trump ký. Trong đó, các thiết bị của một số công ty viễn thông Trung Quốc sẽ không được xuất hiện trong hệ thống của chính phủ.

Các sản phẩm phần cứng của Huawei sẽ không còn xuất hiện trong cơ sở hạ tầng quan trọng của chính phủ Mỹ trong tương lai.

Cụ thể, smartphone, bộ định tuyến và các thiết bị viễn thông của doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua... và các chi nhánh liên quan đến những công ty này sẽ không được xuất hiện trong các cơ sở hạ tầng chính phủ mang tính "thiết yếu" và "quan trọng".

Trong khi đó, một số thành phần không quá quan trọng vẫn được cấp phép sử dụng công nghệ của các công ty Trung Quốc nhưng bị giới hạn. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng hai năm tới.

Lệnh cấm này là "thành quả" sau nhiều tháng đề xuất của Đảng Cộng Hòa, khi nhiều thành viên Đảng này cho rằng thiết bị viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia. Trước đó, thượng viện Mỹ cũng ban hành lệnh cấm với ZTE nhưng sau đó được Tổng thống Trump cứu vì lý do "có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân công".

Huawei và ZTE từ lâu đã bị Mỹ để mắt. Kể từ 2012, nhiều thành viên chính phủ đã coi cả hai là mối đe dọa nền an ninh quốc gia, trong khi các cơ quan an ninh Mỹ khuyến cáo không sử dụng sản phẩm đến từ hai công ty này. Dù lệnh cấm chưa áp dụng ngay, giới phân tích dự đoán các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc chính phủ Mỹ sẽ có nhiều biến động do buộc phải thay thế thiết bị mới nếu đang dùng sản phẩm Trung Quốc.

Bảo Lâm (theo Slashgear)