Bản game dành cho các thiết bị di động này được Zora Ball giới thiệu tại sự kiện dành cho các nhà lập trình "Bootstrap Expo" ở khu vực Bodek Lounge thuộc đại học Pennsylvania (Mỹ). Theo News Pittsburg Courrier, cô bé này thông thạo ngôn ngữ lập trình Bootstrap tới nỗi có thể cấu hình lại cho ứng dụng của mình "nhanh như bay". Với những gì làm được khi mới chỉ học lớp một - 7 tuổi, Zora được tôn vinh là nhà lập trình video game cho di động trẻ nhất hiện nay.

Zoral Ball mới chỉ học lớp một tại Mỹ. Ảnh: Directorblue.

Tariq Al-Nasir, một giáo viên dạy môn Khoa học tại trường Zora đang theo học, cho biết: "Chúng tôi rất hy vọng vào tương lai tươi sáng của Zora và anh trai cô bé là Trace Ball, người từng được vinh danh là học giả của năm trên bốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học".

"Lũ trẻ rất thích học. Vào mùa nghỉ lễ Tạ ơn, trong khi có thể nghỉ học tha hồ vui chơi ở nhà hay mua sắm vào ngày Black Friday, chúng lại đến trường để học. Ngày thứ 7 nào trong tuần các học sinh cũng có mặt đầy đủ. Mỗi tuần, thầy trò chúng tôi lại bắt đầu một công việc mới. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với tôi là các phụ huynh đã hiểu được rằng chúng ta không nên ngơi nghỉ nếu như muốn vươn ra thế giới", ông Tariq Al-Nasir chia sẻ thêm.

Ngôn ngữ Bootstrap mà Zora sử dụng để lập trình được tạo ra dựa trên các tiêu chuẩn do Quỹ hỗ trợ sự tiến bộ trong giáo dục của Mỹ (Foundation for the Advancement of Technology in Education) đặt ra. Phần mềm lập trình đặc biệt này được các giáo viên đưa vào giảng dạy để giúp học sinh có thể tự tạo ra video game và ứng dụng cho riêng mình bằng cách sử dụng các khái niệm về đại số và hình học.

Trước đó, một cậu bé bằng tuổi Zora Ball, tên là Connor Zamary, cũng đã thu hút được không ít sự chú ý khi giới thiệu một game Toaster Pop dành cho iPhone. Tuy vậy, Connor chỉ đứng ra thuê các nhà lập trình để tạo ra game chứ không tự tay tạo nên như Zora.

Thanh Tùng