Nguyên mẫu iPhone đời đầu giá lên tới 36.000 USD trên eBay

Ít ngày sau khi rao bán trên eBay, nguyên mẫu iPhone đời đầu đã có hơn 130 hồ sơ dự thầu với số tiền đấu giá lên đến 36.000 USD, gấp 3 lần so với hôm qua. Con số trên đang tiếp tục tăng và theo dự đoán của The Next Web, nó có thể cán mốc 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) cho đến khi kết thúc đấu giá (còn 7 ngày nữa).

Đã có người trả hơn 36.000 USD cho nguyên mẫu iPhone trên eBay.

Người rao bán có tên "321dady" khẳng định đây là chiếc iPhone thử nghiệm "hiếm của hiếm", ra đời vào 2006, tức một năm trước khi phiên bản chính thức ra mắt (2007). Máy có mặt lưng khắc các thông số phiên bản 1.1.1, dữ liệu Wi-Fi, Bluetooth và các băng tần mạng GSM.

Từ hình ảnh, máy chạy hệ điều hành với giao diện khá khác so với iOS trên iPhone 2007. Người bán tiết lộ rằng nguyên mẫu iPhone trên được "làm bằng tay tại Cupertino, California", có trọng lượng 144,5 gram, nặng hơn so với thiết bị thương mại(135 gram).

Cũng theo "321dady", chiếc máy này đã được bán đấu giá một lần với số tiền thầu cao nhất lên đến 61.000 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng) nhưng sau đó không thành công. Người này cũng từ chối đưa ra lý do thất bại.

Ảnh thực tế nguyên mẫu iPhone đời đầu

Đây không phải lần đầu một nguyên mẫu iPhone đời đầu xuất hiện. Năm ngoái, một nhà sưu tầm đã bán hai chiếc máy tương tự chạy hệ điều hành lạ có tên Acorn OS. Nguyên mẫu này sau đó tiếp tục xuất hiện trên Sonny Dickson, website chuyên đăng tải nhiều thông tin chính xác về các thiết bị sắp ra mắt của Apple.

Bảo Lâm