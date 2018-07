Theo tiết lộ mới đây từ Politico, Donald Trump sử dụng "ít nhất hai chiếc iPhone". Một trong số đó được cho là chỉ có khả năng thực hiện cuộc gọi, trong khi chiếc còn lại chỉ bao gồm ứng dụng Twitter và truy cập một số trang tin tức. Không nhiều thông tin về hai chiếc iPhone này, nhưng có thể một trong đó hoặc cả hai là iPhone 6 Plus.

Tổng thống Trump không muốn kiểm tra iPhone mỗi 30 ngày vì cho rằng bất tiện.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là thói quen sử dụng điện thoại của người đứng đầu nước Mỹ. Trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama để các chuyên gia bảo mật kiểm tra hoặc thay thế thiết bị của mình cứ 30 ngày một lần, nhưng Trump lại từ chối làm điều đó vì cho rằng nó "quá bất tiện".

Theo các chuyên gia an ninh, thói quen của Tổng thống Mỹ có thể khiến các thông tin tuyệt mật liên quan đến an ninh quốc gia bị tin tặc đánh cắp. "Là thiết bị di động thương mại an toàn nhất hiện nay, nhưng iPhone không phải là không có lỗ hổng. Dịch vụ jailbreak từ xa đầy rẫy trên mạng với giá chỉ từ 3 USD một lần và nó có thể bị kẻ xấu lợi dụng nhằm vào smartphone của Tổng thống", Ryan Duff, giám đốc Giải pháp An ninh mạng tại Point3 Security và từng là hacker của US Cyber ​​Command, nói với Motherboard.

Cũng theo Duff, khi đã xâm nhập vào iPhone, hacker có thể kích hoạt micro để nghe lén hay thu thập tất cả những gì Trump thao tác. Thậm chí, kẻ xấu có thể gây thù hằn bằng cách tự đăng một tweet với nội dung kích động chiến tranh hoặc đả kích các nước khác lên tài khoản Twitter của Tổng thống từ xa. "Khi mục tiêu là Tổng thống thì không gì là không thể, bởi ông vẫn đang cầm một thiết bị có micro và kết nối Internet. Do đó, nếu không để chuyên gia kiểm tra, thảm họa có thể đến với nước Mỹ bất cứ lúc nào", Duff nhấn mạnh.

Chuyên gia bảo mật nổi tiếng The Grugq cũng cảnh báo nguy cơ khi người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ không chịu kiểm tra điện thoại định kỳ. Theo ông này, các công cụ hack chuyên dụng trong đó cho phép kiểm soát điện thoại từ xa hiện có giá khoảng 3 triệu USD. Đây có vẻ như là số tiền lớn, song nó không đáng là gì nếu mục tiêu là Tổng thống Mỹ. "Bất kỳ tổ chức nào cũng có thể chi tiền để làm điều đó nếu họ muốn", The Grugq cảnh báo.

Cũng theo chuyên gia này, Tổng thống Trump nên thay đổi thói quen sử dụng smartphone bằng cách để các chuyên gia bảo mật của Nhà Trắng kiểm tra thiết bị thường xuyên. Bên cạnh đó, các thao tác như tắt iMessenger, dùng trình duyệt và ứng dụng mạng xã hội bằng VPN (mạng riêng ảo), theo dõi tất cả lưu lượng truy cập web... trong quá trình sử dụng cũng là cách để ngăn chặn mã độc xâm nhập và bảo vệ thông tin.

Lâm Anh