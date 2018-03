Booting: Thuật ngữ booting có nghĩa tương tự starting (khởi động máy tính) và có nguồn gốc từ thành ngữ "to pull oneself up by the bootstrap" (vươn lên bằng nỗ lực của bản thân). Ở thế kỷ thứ 19, cụm từ này còn có nghĩa làm việc gì đó bất khả thi.