"Không ngủ, không vấn đề" là tiêu đề bài viết của Channel NewsAsia về đám đông lên đến hàng trăm người trước cửa hàng Apple Store ở Singapore. Một giờ trước khi Apple Store mở bán, dòng người xếp hàng đã lên tới hơn 800. Gần như không ai ngủ, một số ngồi đếm tiền trong khi những người khác mải mê dùng điện thoại. Lê Văn Thắng, 20 tuổi, đứng đầu hàng và đã chờ ở đây từ 7h ngày 20/9.

"Tôi rất vui vì mua được những chiếc iPhone này. Tôi chẳng cảm thấy mệt chút nào, còn giờ tôi đang vội ra sân bay để bay về Việt Nam", Thắng nói với CNA.

Trong số hơn 800 người, có rất nhiều người Việt và Lê Thắng đứng đầu tiên. Ảnh: CNA.

Còn chia sẻ với Straits Times, Thắng cho biết các năm trước anh cũng xếp hàng mua iPhone nhưng đây là lần đầu tiên có được vị trí số một. Chị của Thắng, 28 tuổi, đứng thứ hai. Họ thuộc nhóm 44 người Việt có tên "Đạt Cây Đa" và nhiều người trong nhóm còn kéo theo cả vali hành lý.

Trong khi đó, trang công nghệ CNet của Mỹ mô tả: "Cửa hàng Apple Store tại quốc đảo Singapore là nơi gần nhất cho fan Apple tại Đông Nam Á, nên dễ hiểu khi thấy con đường Orchard trở nên đông đúc, và rất nhiều trong số đám đông này đến từ Việt Nam".

Phạm Minh Tuấn, 25 tuổi, đến Singapore cùng 5 người bạn. Tuấn cũng có mặt ở đây năm ngoái để mua iPhone 8 Plus và iPhone X, nhưng sau đó đã bán chiếc X khi trở về Việt Nam. Chia sẻ với CNet, anh cho biết rất may mắn vì thời tiết đẹp. Anh đã xếp hàng từ sáng sớm hôm qua và muốn "lên đời" chiếc iPhone 8 Plus đang dùng sang Xs Max màu vàng.

CNet ấn tượng với với những người Việt "bay từ Việt Nam" sang Singapore để mua chiếc iPhone đắt nhất thế giới.

Daniel Lim, 23 tuổi người Singapore, là người đầu tiên nhận iPhone mới nhờ đặt hàng trước. Tuy nhiên, hai chiếc Xs Max 512 GB màu vàng của Lim cũng chỉ là mua hộ cho họ hàng ở Việt Nam.

Apple chưa mở bất cứ cửa hàng Apple Store nào tại Việt Nam, trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người ở đây không cao, còn iPhone Xs Max lại là chiếc smartphone đắt nhất thế giới với giá lên tới gần 1.500 USD. Thế nhưng, việc người Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu để có trong tay phiên bản Xs Max màu vàng với bộ nhớ trong 512 GB đã gây nhiều ấn tượng cho giới truyền thông.

"Tôi không thể đặt mua trực tuyến vì không phải người Singapore. Hơn nữa, vì là khách du lịch, tôi sẽ được hoàn thuế nếu mua trực tiếp tại cửa hàng", Tuấn giải thích với CNet.

Minh Minh