Theo số liệu của IDC về lượng nhập điện thoại vào Việt Nam quý II/2011, trong tổng số 4,5 triệu chiếc, tỷ lệ smartphone đưa về chiếm 9,4% và tăng 2,5% so với quý trước. Trong khi đó, điện thoại phổ thông, các dòng không có hệ điều hành lại giảm 24,5% so với quý I và 13,6% so với cùng kỳ năm 2010.

Khoảng 400.000 smartphone đã xuất hiện qua đường chính ngạch vào thị trường Việt Nam trong quý II. Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Lâm, đại diện IDC tại Việt Nam, cho biết smartphone nhập về hiện chỉ chiếm hơn 9%, so với mặt bằng chung trong khu vực là 24%, tỷ lệ này vẫn còn thấp. Ông Lâm nhận định, điện thoại thông minh còn rất nhiều tiềm năng để thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Giá tốt và các nội dung phong phú là một trong những yếu tố khiến smartphone bán chạy. Ảnh: Quốc Huy.

Theo ông Vi Quốc Hoàn, Giám đốc sản phẩm HTC Việt Nam, mức giá tốt hơn là một trong những yếu tố quan trọng để smartphone ngày càng bán chạy. Hiện điện thoại thông minh đã xuống đến ngưỡng 2 đến 3 triệu và không chỉ các nhà sản xuất lớn như Nokia, Samsung, LG.. mà cả nhiều thương hiệu nhỏ như FPT, Q-mobile... đã trình làng những thiết bị chạy Android có mức giá ngang bằng một chiếc điện thoại cơ bản.

Ông Hoàn cũng cho rằng, việc sở hữu một chiếc di động với nhiều chức năng, ứng dụng phong phú khiến người dùng có lý do hơn để chọn smartphone. Trong khi đó, ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống chuyên bán di động cao cấp ở TP HCM, nhận định người dùng ngày càng có thói quen dùng điện thoại làm thiết bị giải trí, lướt web, xem clip trực tuyến... những lý do này khiến smartphone đang trở thành thiết bị cá nhân tiện dụng hơn.

"Sự ra mắt gói cước 3G giá rẻ từ các nhà mạng, cho phép truy cập Internet, kết nối mạng xã hội mở ra một trào lưu sử dụng smartphone ngày càng mạnh mẽ hơn", ông Mai Triều Nguyên nói. Trong một buổi giới thiệu di động Motorola mới tại TP HCM, ông Patrick David Aronson, Giám đốc công ty phân phối BrightStar Việt Nam, phát biểu Việt Nam là một trong những quốc gia có cước sử dụng 3G rẻ nhất thế giới, điều này hấp dẫn các nhà sản xuất đưa smartphone đến.

Thị trường di động tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua của các thương hiệu lớn, nhỏ trên phân khúc smartphone với nhiều dòng sản phẩm chạy Symbian, Android, Bada, Windows Phone, iOS. Nhóm máy 5 triệu hiện được nhiều chủ hàng cho biết bán tốt, trong khi đó, ông Mai Triều Nguyên nhận định, xu hướng di động giải trí, màn hình đẹp và đa kết nối từ 7 triệu trở lên có xu hướng mua nhiều hơn.

Theo số liệu của IDC, hệ điều hành Symbian đang chiếm hơn 50% trong tổng số các nền tảng smartphone nhập chính ngạch về Việt Nam trong quý. Trong khi đó, Android đang có dấu hiệu tăng.

Theo admin một diễn đàn di động tại Hà Nội, con số thị phần 9% smartphone nhập về Việt Nam chỉ mang tính tương đối. "Việt Nam đang có một thị trường khác là điện thoại xách tay. Nhóm hàng với các sản phẩm 'trôi nổi' này tập trung vào smartphone, đặc biệt có những thiết bị 'ăn khách' và ảnh hưởng tới thị trường như iPhone. Ngoài ra, LG, Samsung hiện cũng đã sản xuất điện thoại thông minh ở trong nước", người này phân tích. "Tỷ lệ smartphone tại Việt Nam cao hơn nhiều con số 9% và sẽ tiếp tục tăng".

Ông Mai Triều Nguyên cho biết, smartphone Android đang là sự lựa chọn của nhiều khách hàng, trong khi đó, ông Vi Quốc Hoàn nhận định, năm nay và sang 2012, điện thoại thông minh vẫn là cuộc chơi của Android và iOS.

Quốc Huy