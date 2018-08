Có bản quyền Asiad, người Việt chưa chắc xem được trên mọi kênh

Biết Asiad 2018 sẽ phát trên kênh VTC3, Đức Hùng, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, truy cập vào ứng dụng FPT Play để xem qua điện thoại nhưng bất ngờ khi nhận được thông báo không hỗ trợ. "Nội dung chương trình thể thao Asiad 2018 hiện không có bản quyền phát sóng qua Internet. Quý khách hàng vui lòng đón xem các chương trình tiếp theo của kênh", thông báo trên ứng dụng viết.

Thông báo không hỗ trợ phát Asiad trên ứng dụng FPT Play.

Cũng không thể xem như Hùng, Đức Bình (Hà Nội) tìm đến hai ứng dụng truyền hình khác là Clip TV và My TV Net. Tuy nhiên, kênh VTC3/VTC3HD trên đây yêu cầu người dùng phải đăng ký gói trả phí mới có thể truy cập được. "Tôi đã nạp 15.000 đồng để đăng ký gói dịch vụ 7 ngày của My TV Net, kênh VTC3 HD đã được mở khoá nhưng không xem được Asiad cũng với lý do bản quyền", anh Bình bức xúc.

Không riêng Hùng và Bình, những người hay theo dõi các chương trình TV trên Internet cũng bất ngờ khi không thể xem nội dung Asiad trên các ứng dụng và website truyền hình OTT phổ biến. Kênh VTC3 trên các dịch vụ này vẫn có thể xem các nội dung thông thường, tuy nhiên, tới giờ phát thể thao Asiad thì bị khoá lại.

VTC3 HD thuộc gói kênh trả phí trên My TV Net nhưng khi mua cũng không xem được Asiad.

"FPT Play, Clip TV hay My TV Net... là những dịch vụ truyền hình OTT lớn tại Việt Nam nhưng đến nay không được phép phát sóng Asiad, tạo những khó khăn nhất định cho người xem muốn theo dõi trên Internet", Phan Hội, một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông chia sẻ. "Theo tôi, không ít người vẫn nghĩ rằng bình thường họ xem được kênh VTC3 trên Internet thì đến giờ Việt Nam đá mở lên sẽ có, song rõ ràng bản quyền từng chương trình trên truyền hình OTT, ở đây là thể hao Asiad, lại có những quy định riêng".

Một đại diện của FPT Play xác nhận đến nay vẫn chưa có bản quyền phát sóng Asiad trên nền tảng OTT của họ. Trong khi đó, những khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV của FPT vẫn có thể theo dõi sự kiện thể thao này trên các hệ thống kênh. "Chúng tôi đang làm việc với phía VTC để tìm hướng giải quyết cho việc phát Asiad trên FPT Play", vị này cho biết thêm.

Hiện nay, VTC và Viettel, hai đơn vị cùng mua bản quyền, là hai bên chính thức đầu tiên tuyên bố có quyền phát sóng thể thao Asiad trên nền tảng OTT. Nếu không có sự thay đổi, người dùng muốn theo dõi Á vận hội qua truyền hình Internet có thể chỉ xem được trên hai dịch vụ này. Trong khi đó, một số báo điện tử cũng có quyền hình ảnh, video về Asiad nhưng không được sử dụng trên ứng dụng truyền hình OTT.

Truyền hình OTT là dịch vụ cung cấp nội dung truyền hình trên nền tảng Internet. Người dùng có thể xem các chương trình thông qua trình duyệt web của máy tính, ứng dụng cho smartphone, máy tính bảng hay trên smart TV. Truyền hình OTT có thể xem ngay trên máy của người dùng mà không cần thêm thiết bị nào, tốc độ truy cập và chất lượng phụ thuộc vào đường truyền Internet của người dùng. Trong khi đó IPTV là truyền hình trên giao thức Internet, khác với truyền hình OTT - truyền hình Internet. Nó được phát trên một hệ thống hạ tầng mạng, thường là gộp chung với mạng Internet băng thông rộng. Để xem trên TV, người dùng sẽ cần thêm set-top box để giải mã tín hiệu truyền hình. Chất lượng xem IPTV không phụ thuộc tốc độ mạng Internet của người dùng.

Đình Nam