Sở hữu iPhone 6s Plus nhưng anh Hoàng Phú Nam (Q1, TP HCM) cho biết phải mất khoảng nửa phút mới mở được ứng dụng Facebook Messenger. "Tôi không nghĩ chiếc điện thoại đời khá mới của Apple lại ì ạch trước một phần mềm chat thông thường", anh Nam nhận xét.

Theo anh Nam, dù đã cập nhật lên iOS mới nhất, gỡ và cài đặt lại ứng dụng Messenger nhưng tình trạng 'lag' vẫn tiếp diễn. "Vài lần tôi thấy thông báo có tin nhắn nhưng không thể đọc được. Đến lúc mở ra thì đã bỏ lỡ nhiều cuộc trò chuyện quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới công việc".

Người dùng Việt kêu than vì ứng dụng Messenger trên iOS bị 'lag'.

Gặp tình trạng tương tự, anh Hà Mai Tùng (Bình Thạnh, TP HCM) cho biết đã phải chuyển sang chat Facebook trên thiết bị Android: "Trước đó iPhone của tôi dùng bình thường nhưng từ cuối tuần trước liên tục treo khi mở Messenger. Tình trạng này kéo dài đến nay và nhiều bạn bè của tôi cũng bị".

Trên mạng xã hội, hàng loạt người dùng kêu than khi ứng dụng Messenger cho iPhone 'lag'. "Cập nhật Messenger có lẽ là sai lầm lớn nhất của mình tháng này", tài khoản Hoàng Ngân viết trên Facebook. "Không lẽ iPhone 7 Plus lại chẳng bằng chiếc Galaxy A5 nếu so tốc độ mở Messenger ".

Ứng dụng Messenger được đánh giá 3/5 "sao" trên App Store. Phần mềm trò chuyện của Facebook bị không ít người chấm 1 "sao" với các lời phàn nàn như "Giật lag kinh khủng, không thể chấp nhận được" hay "Từ lúc cập nhật trở nên khó xài và hay văng ra ngoài. Đôi khi còn không vào được".

Đánh giá của người dùng về ứng dụng Messenger trên App Store.

Trong khi đó, nhiều người dùng Android cho biết tình trạng 'lag' không xuất hiện trên nền tảng này. Ngoài ra, người sở hữu iPhone cài phần mềm Messenger cũ mà chưa cập nhật lên bản mới nhất cũng vẫn có thể truy cập bình thường.

Theo các chuyên gia công nghệ, người dùng có thể kiểm tra và khắc phục tạm thời sự cố bằng cách cập nhật iOS lên bản mới nhất, gỡ phần mềm Messenger sau đó cài lại. Nâng cấp phiên bản Messenger mới hơn khi Facebook phát hành.

