Theo Business Insider, dịch vụ nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc - WeChat - mới đây đã cho phép người dùng nộp đơn xin ly hôn trực tuyến. Hiện tại, tính năng này mới được thử nghiệm ở tỉnh Quảng Đông, nhưng sớm được áp dụng trên toàn Trung Quốc.

Được triển khai từ hai tuần trước, tính năng "ly dị" này cho phép các cặp vợ chồng không còn muốn ở bên nhau có thể lấy lịch hẹn với văn phòng đăng ký ly hôn ở địa phương.

Nhấn vào nút đỏ này, người dùng WeChat sẽ được đưa tới trang đăng ký thông tin xin ly hôn.

Cụ thể, nó là tính năng "Đặt hẹn để đăng ký ly hôn", thuộc phụ đề "Hôn nhân", trong danh mục Các tài liệu cá nhân có thể tạo trên ứng dụng nhắn tin này. Khi lựa chọn, ứng dụng sẽ đưa người dùng đến một trang nội dung để nhập các thông tin cá nhân của hai vợ chồng, bao gồm tên và địa chỉ. Thao tác cuối cùng là đặt lịch hẹn với văn phòng đăng ký ly hôn ở địa phương.

Ngoài ra, người dùng Trung Quốc còn có thể lưu trữ cả giấy phép lái xe, bản sao hộ chiếu và quản lý các tài liệu giấy tờ về thuế của cá nhân trên WeChat. Và tất nhiên, họ cũng có thể nộp đơn để xin phép được kết hôn.

Đăng ký kết hôn hay ly hôn tại Trung Quốc giờ có thể thực hiện qua ứng dụng trên di động.

WeChat, ứng dụng di động của Trung Quốc và được sử dụng bởi hơn một tỷ người trên toàn thế giới, đang ngày càng gia tăng tầm ảnh hưởng của mình trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Nhiều người ví nó là ứng dụng "all in one" bởi khả năng cung cấp nhiều tính năng, trên các nền tảng khác nhau cùng lúc. Năm ngoái, một thẩm phán ở Nam Kinh đã gọi điện trực tiếp thông qua WeChat cho một phụ nữ trong quá trình tố tụng, bởi cô không chịu xuất hiện trước tòa.

Mai Anh