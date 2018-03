Trình diễn một giao diện đẹp và nhiều tiện ích hữu dụng, nhưng Vista đòi hỏi cấu hình tương thích rất lớn. Ảnh: chụp màn hình.

Sau hai tháng dùng Windows Vista Ultimate phiên bản thử nghiệm, Trần Quang Minh, nhân viên một công ty IT, hào hứng bày tỏ: "Tôi rất ấn tượng với giao diện đồ họa đẹp, khả năng xử lý Multimedia mạnh của Window Vista. Bên cạnh đó là nhiều tiện ích mới rất thân thiện và tiện dụng".

Anh Minh mô tả giao diện Aero Glass của Vista đẹp "long lanh" với cửa sổ trong mờ, giúp nhìn thấy các ô phía sau cửa sổ hiện hành. Nếu như trước đây, khi sử dụng Windows XP, việc lần tìm các chương trình đang mở dưới thanh taskbar thường gặp khó khăn. Nhưng với Vista, khi rê chuột qua chúng, hình ảnh thu nhỏ của cửa sổ ứng dụng sẽ hiện ra, giúp cho người sử dụng quan sát dễ hơn.

Chức năng chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác bằng phím nóng (Task Switcher) của Vista cũng được cải tiến. Khi ấn Alt-Tab sẽ hiện hình ảnh thu nhỏ của cửa sổ ứng dụng và người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. "Tôi rất thích Flip3D, một tính năng hoạt động với cơ chế tương tự Task Switcher nhưng hiển thị hình ảnh các ứng dụng dưới dạng 3D. Flip 3D được kích hoạt bằng phím Windows + Tab". anh Minh nói.

Anh Vũ Ngọc Sơn, một chuyên gia an ninh mạng, cũng bày tỏ sự thích thú của mình đối với Vista vì hệ điều hành này cho phép các ô search (tìm kiếm) xuất hiện ở khắp mọi nơi hay các cửa sổ Windows Explorer cũng được cải tiến khá nhiều với thanh menu ngầm định được ẩn đi, thanh công cụ cũng thay đổi tùy theo ngữ cảnh, thuận tiện cho các thao tác với file hoặc thư mục. "Nếu như trên Windows XP, để tìm và mở một file văn bản trên máy, tôi phải mất khá nhiều thời gian để định hình xem nó đang ở đâu, với Vista, công việc này đơn giản hơn nhiều", anh Sơn cho biết. "Các ứng dụng nhỏ Widget nằm trên Desktop như đồng hồ, đọc tin RSS cũng giúp ích khá nhiều cho tôi trong việc nắm bắt thông tin nhanh".

Tỏ ra rất khoái hệ điều hành mới nhất của Microsoft nhưng cả Vũ Ngọc Sơn và Trần Quang Minh đều lắc đầu với gợi ý chuyển hẳn sang dùng Vista vì một lý do chung: phần mềm mới đòi hỏi cấu hình máy tính quá mạnh.

"Máy tính hiện tại của tôi có Pentium IV 3 GHz Processor, 1 GB RAM, Card đồ họa 128 MB. Nhưng sau thời gian dùng thử, tôi vẫn quyết định 'chia tay' với Vista để quay lại với Windows", anh Vũ Ngọc Sơn nói. "Tôi nghĩ, trong năm nay, chưa có nhiều người sẵn sàng dùng Vista vì không phải ai cũng sẵn sàng nâng cấp PC lên cấu hình mạnh hơn hẳn. Đó là chưa kể chi phí cho chính Vista".

Lương Minh Trang, một chuyên viên thiết kế web, thì phân vân: "Ngay cả chiếc laptop Dell Inspiron 6400 của tôi với 'sức mạnh' của Intel Core Duo Processor T2500 2 x 2.0 GHz, 1 GB RAM, Intel Graphics Media Accelerator 945 (256 MB), 100 GB HDD nhưng tôi cũng không chắc có chuyển sang Vista hay không. Dù chưa biết giá nhưng tôi tin là nó không rẻ".

Theo khảo sát được thực hiện từ 18/12/2006 của VnExpres, trong tổng số trên 7.000 người tham gia bỏ phiếu thì có tới trên 4.000 người (chiếm 56,1%) cho biết họ chưa thấy cần thiết phải nâng cấp máy tính để bàn để dùng Vista. Khoảng 1.700 người khác (24,4%) thấy cần phải thử qua và có trên 1.000 người (17,9%) khẳng định sẽ dùng hệ điều hành mới của Microsof. Chỉ có 123 (1,7%) phiếu có ý kiến khác.

Trong khi đó, hãng phần mềm danh tiếng đang xúc tiến các hoạt động giới thiệu sản phẩm mới của mình đến người tiêu dùng trên thị trường toàn cầu. Microsoft đã ra mắt Vista ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sản phẩm này hiện được bán rộng rãi tại 30 quốc gia trên thế giới. Ở VN, Windows Vista cùng Office 2007 sẽ thức ra mắt vào trung tuần tháng 3 tại Hà Nội và TP HCM.

Hiện tại, duy nhất có CMS là công ty máy tính trong nước đã được phép sử dụng các tem chứng nhận mới Designed for Windows XP, Vista Capable và Certified for Windows Vista do Microsoft cấp. Kế hoạch phát triển sản phẩm doanh nghiệp này trong năm 2007, tất cả các dòng máy tính đều có series thiết bị tích hợp sẵn các hệ điều hành Windows của Microsoft phù hợp theo yêu cầu khách hàng và đối tượng sử dụng.

Một số thành phần mới của hệ thống Vista: Internet Explorer 7 với tính năng Tab Browsing, RSS Reading và Anti-Popup / Windows Media Player 11 mới nâng cấp nhiều tính năng từ Windows Media Player 10 / Windows Media Center hỗ trợ quả lý và thưởng thức tất cả các MultiMedia phổ biến như phim, âm nhạc, ảnh số, DVD, HD-DVD, BlueRay... Các phiên bản của Windows Vista: Windows Vista Starter / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Enterprise / Windows Vista Ultimate – là phiên bản đầy đủ nhất của Windows Vista / Windows Server Longhorn, cùng dựa trên nhân hệ điều hành như Windows Vista nhưng dành cho Server sẽ được ra mắt sau. Cấu hình tối thiểu để chạy Windows Vista: 1 GHz Processor / 1 GB RAM / card đồ họa rời hỗ trợ DX9 với tối thiểu 128 MB bộ nhớ / 20 GB HDD với ít nhất 10 GB trống.

Nguyễn Hằng