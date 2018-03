iPhone thay đổi so với thiết kế ban đầu / iPhone sẽ có thời gian thoại tới 8 giờ / iPhone: Mục tiêu mới của hacker

Hàng người ngồi đợi đến giờ iPhone được bán. Ảnh: AP.

Hôm qua, Rodriguez đã là người thứ 4 trong hàng người ngoài trung tâm thương mại Fifth Avenue tại New York, mặc dù tới thứ 6 Apple mới bán iPhone. Cô sinh viên 24 tuổi này muốn mua được chiếc iPhone đầu tiên để làm quà sinh nhật cho chị gái mình. Rodriguez ngồi trên chiếc ghế gấp vừa mua ngoài quảng trường, tâm sự, chẳng lời lẽ nào có thể diễn tả được lý do tại sao tôi muốn chiếc máy này đến vậy.

3 người xếp hàng trước cô đều tới đây từ thứ hai và chầu trực ở ngoài trời cả ngày lẫn đêm. Nắng, gió, mưa rồi sấm chớp không làm họ nản lòng.

David Clayman, 21 tuổi, đang nghỉ hè tại đây cũng đã thay đổi lịch trình của mình khi đi qua Fifth Avenue. Anh cho biết sẽ mua 3 chiếc iPhone, một để đấu giá từ thiện, hai để làm quà cho sinh nhật lần thứ 50 của người cha và chiếc cuối cùng cho bản thân. Khi được hỏi, mỗi người sẽ được mua mấy máy, anh hồn nhiên "không quan tâm", miễn được sở hữu một chiếc là mãn nguyện.

Theo như những tính năng đã được Apple quảng cáo rầm rộ thì Eric Mueller, một chuyên viên thiết kế đồ họa 45 tuổi, mua iPhone chỉ vì tính tương thích của nó với máy tính Mac của anh. Eric phàn nàn, chiếc smartphone đang dùng không tương thích với máy Mac nên đôi "hơi bực". Eric đã phải kiên nhẫn lắm vì anh công tác trong ngành dịch vụ, mỗi giờ đồng hồ trôi qua là anh lại mất vài người khách. Tuy nhiên, anh vẫn đợi, vì chiếc điện thoại mà anh đam mê.

Đức Thanh (theo AP)