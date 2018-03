Nếu không hiểu biết trong lựa chọn PC, người mua có thể nhờ nhân viên tư vấn tại cửa hàng song cũng không nên "đặt trọn niềm tin" vào đội ngũ này. Dưới đây là một số lời khuyên của giới chuyên môn cho những ai có nhu cầu mua máy tính.

Một số "bí mật" của sự chênh giá:

* Sản phẩm là hàng nhái, hàng giả.

* Hàng bán ra mới 100% nhưng model đó đã dừng sản xuất.

* Sản phẩm đã qua sửa chữa, bảo hành nhưng được "tân trang" kỹ lưỡng.

* Hàng nhập lậu, trốn thuế hoặc có nguồn gốc không rõ ràng.

* Thiết bị “xịn” nhưng nhập không qua phân phối chính thức (hàng xách tay), không được bảo hành.

* Sản phẩm chính hãng, nhưng một số linh phụ kiện bên trong đã bị tráo đổi. Ví dụ: Máy in mới 100%, sản phẩm chính hãng nhưng hộp mực đi kèm đã bị tráo hàng “nhái” với giá rẻ chỉ bằng 1/3…

* Việc bán rẻ là chiêu câu khách để sau đó, khách sẽ được hướng sang mua thiết bị khác với giá thông thường. Nếu vẫn muốn thiết bị giá rẻ đó, khách sẽ được tư vấn mua cùng với sản phẩm khác giá cao hơn. Đa số mặt hàng chọn bán giá rẻ sẽ là thiết bị bắt buộc phải lắp cùng với linh kiện khác. Ví dụ CPU không thể hoạt động thiếu mainboard, RAM, Case, HDD.

Để nhận biết giá cả đã hợp lý chưa, người tiêu dùng nên xem cách nhân viên bán hàng xử lý khi khách đề nghị giảm giá. Thông thường các công ty lớn uy tín sẽ niêm yết mức giá chuẩn, gần như không có cơ hội mặc cả, trừ khi mua số lượng rất lớn. Nên lưu ý những công ty sẵn sàng giảm giá so với niêm yết.

Yêu cầu công ty bán hàng xuất hóa đơn tài chính cho sản phẩm bán ra

Việc này giúp người mua xác định nguồn gốc hàng hóa. Cần lưu ý thông tin sản phẩm và số tiền khách bỏ ra mua phải khớp với số liệu thể hiện trên hóa đơn. Nếu không khớp nhau, người chịu thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp sẽ là khách hàng.

Chọn cấu hình phù hợp

Tại cửa hàng, nhân viên tư vấn sẽ hỏi người mua về mục đích sử dụng chính, số tiền dự định bỏ ra... Trong nhiều trường hợp, khách hàng không dự tính kỹ nên đưa ra yêu cầu chưa sát với mục đích sử dụng khiến việc tư vấn thiếu chính xác. Vì thế, hãy giải thích cặn kẽ nhu cầu và hạn mức chi phí.

Cũng không nên tin tuyệt đối nhân viên tư vấn bởi không ít trường hợp để giải phóng hàng tồn kho, họ "lái" người mua đến sản phẩm công nghệ cũ, lỗi thời. Ví dụ, chi phí cho 1 bộ PC với: CPU Intel 2,66 GHz socket 775, RAM 512 MB DDR2 Kingston, ổ cứng 80 GB SATA Seagate (thiết bị mới) rẻ hơn khá nhiều so với cấu hình gồm: CPU Intel 2,53 GHz socket 478, RAM 512 MB DDR1 Kingston, ổ cứng 80 GB PATA Seagate (công nghệ cũ). Hiệu xuất sử dụng bộ máy thứ nhất cao hơn hẳn so sản phẩm thứ hai.

Khi băn khoăn giữa thiết bị định mua và hàng cùng loại nhưng công nghệ mới mà giá tương đương hoặc đắt hơn thì giải pháp là hãy chọn cái mới để thuận tiện cho nâng cấp sau này. Công nghệ sản xuất các thiết bị máy tính thay đổi khá nhanh (thường là từ 9 –> 12 tháng), nên nếu không lựa chọn cái mới thì chỉ khoảng 6 tháng sau nếu muốn nâng cấp cấu hình cũng khó thực hiện do thị trường không còn thiết bị tương đương.

Không nên chọn mua kiểu “lẩu thập cẩm”

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người mua CPU tại công ty A vì giá rẻ hơn vài USD so với thị trường rồi sang công ty B mua ổ cứng, và main ở công ty C cũng vì lý do như trên. Có thể như vậy, một bộ PC rẻ hơn khoảng 15-20 USD. Nhưng sau đó, hàng loạt bất cập sẽ xảy ra:

* Thời gian bỏ ra để mua được 1 bộ PC theo cách "chạy vòng vòng" lâu hơn so với việc chọn mua tất cả thiết bị tại 1 công ty.

* Vì được mua tại các công ty khác nhau nên việc các thiết bị không tương thích khi lắp ráp dễ xảy ra, mà thông thường công ty A sẽ đổ lỗi tại thiết bị mà quí khách hàng mua của công ty B và ngược lại... Thời gian để đổi đi đổi lại linh kiện sẽ càng làm mất thêm thời gian.

* Nếu máy tính xảy ra trục trặc và cần bảo hành thì chủ nhân khó tìm được người chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm vì các công ty sẽ đùn đẩy cho nhau.

Lưu ý uy tín bảo hành của cửa hàng

Trong một số trường hợp, uy tín của doanh nghiệp có thể được đo bằng số lượng khách hàng của đơn vị đó. Nhận định của người trong giới là cách này dù độ chính xác không cao nhưng cũng là yếu tố cần tham khảo.

