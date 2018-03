Lễ tưởng nhớ nhà đồng sáng lập Apple diễn ra vào 0h ngày 20/10 theo giờ Việt Nam (10h sáng ngày 19/10 theo giờ California) và được tường thuật qua web tới mọi nhân viên của hãng này trên toàn thế giới.

Những bức ảnh khổng lồ về Steve Jobs được treo bao phủ các tòa nhà văn phòng và một chiếc piano lớn đã được đặt ở chính giữa sân khấu. Các phố xung quanh đó kín đặc xe và cảnh sát phải chặn đại lộ Mariani, một trong những con đường dẫn đến trụ sở Apple.

CEO Tim Cook phát biểu cảm tưởng. Ảnh: Apple. Xem một số hình ảnh liên quan đến buổi lễ.

Dưới sự chỉ đạo của Tim Cook, Tổng giám đốc Apple, hãng này phát lại đoạn quảng cáo nổi tiếng và đầy cảm xúc Think Different mà chính Steve Jobs viết lời và "bỗng nhiên bạn nhận ra mọi người đều đang cố kìm nước mắt", một nhân viên kể lại.

Sau đó, các dấu mốc quan trọng như khi Jobs thành lập Apple, khi ông rời công ty và khi trở về... được điểm lại. Không khí buổi tưởng niệm diễn ra trang trọng nhưng không hề buồn bã. Một số nhân vật như cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore, chuyên gia thiết kế Jony Ive cũng lên phát biểu. Bà Laurene Powell Jobs, vợ Steve Jobs, tham dự nhưng luôn giữ im lặng. Ban nhạc Coldplay và ca sĩ Norah Jones đã được mời đến trình diễn.

Buổi lễ kết thúc bằng ca khúc You've got a friend in me được phát qua hệ thống loa. Đó là bài hát chính trong phim Toy Story của hãng Pixar mà Jobs từng sở hữu trước khi sáp nhập vào Disney năm 2006.

Time Cook cho hay buổi lễ kéo dài 90 phút là dịp để các nhân viên "dành thời gian nhớ lại những điều kỳ diệu mà Steve Jobs đã đạt được trong suốt cuộc đời ông và cách ông khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn".

Các cửa hàng Apple Store tại Mỹ tạm thời đóng cửa để nhân viên có thể theo dõi trực tiếp qua webcast trong khi các chi nhánh Apple trên toàn cầu sẽ được xem chương trình phát lại.

Trước đó, vào ngày 16/10, một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức ở Đại học Stanford (Mỹ) dành cho bạn bè và người thân của Steve Jobs, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, Chủ tịch của Microsoft Bill Gates, CEO của Oracle Larry Ellison… Ca sĩ Bono thuộc nhóm nhạc U2 và Joan Baez, người từng một thời hẹn hò với Jobs, cũng đến trình diễn tại đây.

Các nhân vật nổi tiếng mặc áo màu đen tới Đại học Stanford để tham dự buổi lễ được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: AP.

Đám tang của Jobs được cho là diễn ra trong bí mật chỉ hai ngày sau khi ông qua đời nhằm tránh những sự lộn xộn không cần thiết từ phía người hâm mộ.

Trang web mà Apple lập ra để mọi người có thể chia sẻ các cảm nhận, suy nghĩ về Steve Jobs cũng đã tràn ngập với hơn 1 triệu thông điệp được gửi từ khắp thế giới. Apple vẫn chưa quyết định có tổ chức một lễ tưởng niệm công khai hay không.

Steve Job mất ngày 5/10 sau gần 7 năm chống chọi với bệnh ung thư. Dù yếu đến mức không thể lên xuống cầu thang, ông vẫn cố làm việc cho đến ngày cuối cùng. Masayoshi Son, CEO của hãng Softbank (Nhật), kể lại: "Tôi tới Apple để dự lễ công bố iPhone 4S và khi đang trao đổi riêng với Tim Cook, ông ấy nói: 'Xin lỗi ngài, Masa, tôi phải ngừng cuộc nói chuyện ở đây'. Tôi hỏi ông ấy đi đâu và Cook trả lời Steve Jobs gọi điện để bàn về sản phẩm tiếp theo (sau iPhone 4S) của họ. Ngày hôm sau, Jobs qua đời".

Châu An