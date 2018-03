Việt Nam, đích thứ hai của truyền hình di động DVB-H / Chuẩn truyền hình cho ĐTDĐ / Mobile TV Việt Nam: Thực tế và tương lai

Ngoài iMobile 901 của Thái Lan ra mắt tháng 6 năm ngoái bắt sóng truyền hình analog, cuối năm 2006, S-Fone và VTC là hai hãng đầu tiên khơi mào dịch vụ truyền hình số di động cho mạng CDMA và GSM.

VTC - tốc độ truyền tín hiệu chậm

N92 sử dụng dịch vụ truyền hình di động của VTC. Ảnh: Digital-life.

Tuy nhiên, theo khảo sát, nhiều ý kiến của người tiêu dùng cho thấy xem truyền hình qua điện thoại di động chỉ là một biện pháp tình thế cho những người không có điều kiện xem TV to. Anh Chiêu ở TP HCM, người đang sử dụng dịch vụ VTC mobile qua điện thoại N92, cho biết: "Xem truyền hình qua điện thoại chủ yếu chỉ dành cho những người yêu thích công nghệ và bóng đá, nhưng đó chỉ là những giải pháp bất đắc dĩ". Theo anh Duy, một kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động, màn hình của mobile nhỏ nên xem lâu mỏi mắt, hơn nữa, tốc độ truyền tín hiệu cũng chậm hơn. Anh ví dụ, bên kia, hàng xóm đã hò reo ăn mừng pha ghi bàn tuyệt đẹp thì trên mobile TV mới thấy tiền đạo đang loay hoay trước hai hậu vệ đối phương. Nguyên nhân là do tín hiệu truyền tới màn hình hình điện thoại lâu hơn tới 20 giây so với TV thông thường.

Mặc dù, VTC phát triển những kênh riêng biệt dành cho mobile TV, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao vì giá thuê bao và phí dịch vụ vẫn chưa tương xứng. Anh Chiêu nói: "Lúc đầu thì cũng hào hứng đăng ký trả phí dịch vụ tới 90 nghìn/tháng, nhưng sử dụng được vài lần rồi cũng chán vì kênh ít, không đa dạng nên cũng không còn quan tâm nữa".

Truyền hình qua mạng Internet bằng công nghệ CDMA EV-DO quá đắt

Điện thoại F363 của S-Fone. Ảnh: Hoàng Hà.

Còn với việc xem truyền hình với mạng S-Fone thì thêm một điều phải băn khoăn nữa là chi phí quá cao vì chương trình truyền hình được cung cấp theo dạng dữ liệu truyền qua mạng Internet bằng công nghệ CDMA EV-DO.

Cách tính tiền của S-Fone lại căn cứ vào gói dữ liệu truyền vào điện thoại, với 400 nghìn đồng/tháng bạn sẽ tải một gói dữ liệu khoảng 4 GB. Nếu xem một trận bóng đá 90 phút trực tiếp thì người sử dụng đã tải khoảng 500 MB dữ liệu, tính ra chi phí vào khoảng 50 nghìn đồng. Cũng cần nói thêm, ở Hàn Quốc, với dịch vụ CDMA này, người dùng chỉ cần trả phí khoảng 250 nghìn/tháng và được xem thoải mái các kênh mà không quan tâm đến dung lượng dữ liệu tải vào.

Xem truyền hình analog

Điện thoại iMobile 901 loằng ngoằng với các phụ kiện. Ảnh: Hoàng Hà.

Một giải pháp truyền hình di động khác là sử dụng điện thoại iMobile 901 của công ty Thành Công Mobile. Với model này, người dùng không phải trả phí vì việc kết nối và bắt tín hiệu bằng anten qua tai nghe. Tuy nhiên, sóng truyền hình lại là analog nên hình ảnh vẫn bị "sạn", thi thoảng nhiễu còn nếu trong nhà cao tầng thì lại không bắt được sóng. Bên cạnh đó, các kênh truyền hình bắt được chỉ quanh quẩn HTV9, HTV7, VTV3, VTV1...

Nhưng với sản phẩm "hai trong một" này thì việc phải mang những phụ kiện như anten, loa, tai nghe, rồi loay hoay định hướng, bắt sóng khá rườm ra và bất tiện.

Nội dung truyền hình trên điện thoại di động Nokia N92: Hiện dịch vụ truyền hình qua ĐTDĐ của VTC đang được phát sóng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và chỉ sử dụng với điện thoại N92. Các kênh được phát sóng ban đầu bao gồm VTC1, 2, 3, VTV3, ba kênh của nước ngoài chuyên về ca nhạc, thời trang, tin tức và một kênh phát theo yêu cầu gọi là VTC-M (phát lại các nội dung của VTC nhưng bổ sung khả năng tương tác). Ngoài ra, còn có 4 kênh phát thanh. Để đăng ký sử dụng dịch vụ truyền hình di động của VTCmobile, khách hàng phải trả 500 nghìn đồng cước hoà mạng. Phí thuê bao theo tháng là 90 nghìn đồng và nếu muốn xem các nội dung theo yêu cầu thì phải trả thêm 2.000 đồng/ngày. S-Fone: Xem được các kênh truyền hình nổi tiếng trên thế giới như HBO, ANX, V-Channel, Fashion TV, VTV3, HTV7. Các kênh truyền hình trên đã được S-Fone ký hợp đồng hợp tác với HTV và SCTV (truyền hình cáp Saigontourist) về quyền phát sóng. Hiện chỉ có khách hàng của 5 thành phố lớn là TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ được sử dụng khai trương dịch vụ này. Giá thuê bao mỗi tháng là 400 nghìn đồng với 4 GB dữ liệu truyền, nếu vượt qua 4 GB thì sẽ cộng thêm 5 đồng/Kb.

(Theo SGTT)