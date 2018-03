Tập Cận Bình được biết là một người rất thích đọc sách. Ông thường trích dẫn nội dung từ các tác giả yêu thích của mình trong các bài phát biểu quan trọng. Và một trong những điều thú vị của cộng đồng mạng Trung Quốc là "săm soi" giá sách riêng của vị chủ tịch nước này mỗi dịp đầu năm mới, trong video chào năm mới thường được quay ngay tại phòng làm việc.

Video chúc mừng năm mới của chủ tịch Trung Quốc được quay tại thư phòng riêng.

Năm nay, họ phát hiện ra đã có nhiều thay đổi trên kệ sách. Ông Tập đã sắp xếp lại để hai cuốn về Chủ nghĩa Mác - Tuyên ngôn Cộng sản và Das Kapital (Tư Bản) dễ dàng lấy được trong tầm với. Ngoài ra, ông cũng mở rộng bộ sưu tập về văn học phương Tây bên cạnh việc đưa vào thêm một số văn bản mới về quân sự và kinh tế.

Tuy nhiên, ngạc nhiên nhất lại là việc có ít nhất hai cuốn sách về trí tuệ nhân tạo (AI) đã được phát hiện lần đầu tiên trên giá sách này. Đó là "The Master Algorithm (Thuật toán thống trị)" của Pedro Domingos và "Augmented: Life in the Smart Lane" của Brett King.

Được phát hành năm 2015, cuốn sách của Domingos là giới thiệu về máy học và cách nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày như thế nào. Theo tác giả, giáo sư về khoa học máy tính tại Đại học Washington, câu trả lời cho tất cả các vấn đề về công nghệ này là một thuật toán "bậc thầy" cung cấp cho bản thân thiết bị những phản hồi để phát triển vô tận. Vào năm 2016, Bill Gates đã giới thiệu The Master Algorithm như một trong hai cuốn sách tiêu biểu về AI.

Còn Augmented kể một câu chuyện về cách con người sẽ sống cuộc sống như thế nào trong 20 năm tới, ở một thế giới mà tác giả gọi là Augmented Age. Kỷ nguyên mới này sẽ dựa trên bốn chủ đề chính là trí tuệ nhân tạo, thiết kế trải nghiệm, cơ sở hạ tầng thông minh và công nghệ y tế.

Dân mạng thích thú với việc "săm soi" giá sách của ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc từng tuyên bố sẽ dẫn đầu thế giới về công nghệ AI, với mục đích làm cho ngành công nghiệp này trong nước đạt trị giá 150 tỷ USD vào năm 2030. Quốc gia này hiện đã nổi tiếng với hàng loạt công nghệ thông minh, điển hình như việc ứng dụng mạng lưới camera giám sát khắp nơi để nhanh chóng xác định và nhận dạng người qua khuôn mặt. Với sự hỗ trợ của chính phủ, ba công ty công nghệ cao là Baidu, Alibaba và Tencent đều đang tham gia vào cuộc cách mạng AI, tập trung vào các thành phố tự lái, thành phố thông minh và công nghệ y tế.

Mai Anh