Sim ghép biến iPhone 'lock' thành quốc tế xuất hiện ở Việt Nam / Cảnh giác chiêu 'câu' sim, biến iPhone lock thành iPhone quốc tế

Hôm qua (4/10) và sáng nay (5/10), nhiều người dùng iPhone khóa mạng (hay còn gọi là iPhone lock) chia sẻ trên mạng xã hội và các diễn đàn công nghệ về tình trạng máy không thể kết nối với nhà mạng.

Người dùng iPhone lock 'than trời' vì sim ghép bị khóa Một người dùng iPhone lock bị khóa sau khi gắn sim ghép

Cụ thể, khi gắn sim kèm sim ghép vào iPhone khóa mạng, máy sẽ hiển thị thông báo "sim không được hỗ trợ". Các thiết bị đa phần gặp vấn đề sau khi cập nhật iOS 11 mới nhất, hạ cấp iOS, thay sim hoặc khôi phục cài đặt gốc. Hiện việc active sim ghép cho máy mới cũng không thể thực hiện được.

Một đại diện cửa hàng kinh doanh iPhone khóa mạng tại quận 10 (TP HCM) cho biết, anh đã thử một số cách và nhận thấy phôi sim 3G vẫn dùng được cho sim ghép 4G, cũng như sim 3G đời cũ sử dụng bình thường. Tuy nhiên, "sim ghép thần thánh" xuất hiện trên thị trường từ đầu năm nay, cũng như sim ghép hỗ trợ 4G đa phần bị khóa.

Người này dự đoán, có thể Apple đã can thiệp khiến sim bị khóa. Do đó, người dùng nếu đang sử dụng máy bình thường, tốt nhất không nên nâng cấp iOS mới, thay sim, mở để lấy sim hoặc khôi phục cài đặt gốc. Sim ghép là một bản vi mạch dùng để lắp chung với thẻ sim nhằm "qua mặt" iPhone khóa mạng (iPhone được bán ra bởi các nhà mạng nước ngoài như AT&T, Docomo... mang về Việt Nam theo đường xách tay và chỉ dùng được sim của nhà mạng đó). iPhone khóa mạng giá thường rẻ hơn nhiều so với iPhone quốc tế nên một số người muốn tìm đến loại này để tiết kiệm chi phí, dù dùng sim ghép vẫn tồn tại một số lỗi khó chịu.

Chiếc iPhone 6 lock hiển thị thông báo không hỗ trợ.

Hồi đầu năm, thị trường xuất hiện một loại sim ghép được ví là "thần thánh" giá chỉ từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng nhưng có thể khắc phục một số vấn đề sim ghép đời cũ không làm được, như kiểm tra tài khoản *101#, hiển thị danh bạ hay gọi Facetime... Sự bùng nổ của loại sim này khiến không ít người lựa chọn iPhone khóa mạng thay vì bản quốc tế, vốn không bị các lỗi trên.

Việc sử dụng iPhone khóa mạng từ lâu không được chấp nhận vì nó đến tay người dùng theo con đường "không chính thống", là hành động qua mặt Apple và nhà mạng. Trong quá khứ, có một số trường hợp sim ghép bị khóa, nhưng chỉ một thời gian sau thì "đâu lại vào đó".

Chiêu "biến iPhone khóa mạng thành quốc tế" bị lên án trước đó.

Cũng vì có sim ghép, trên thị trường còn xuất hiện chiêu "biến iPhone lock thành quốc tế" bằng cách "câu sim". Để làm, gian thương ngắt kết nối khay sim với bo mạch, sau đó kết nối bảng mạch với sim ghép trước khi hàn ngược lại khay sim. Điều này khiến người mua khó phát hiện (vì không thể mở bên trong máy) và bị lên án một thời gian.

Bảo Lâm