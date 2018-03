Những thiết bị tải ảnh lên Flickr nhiều nhất.

Theo thống kê của Flickr, kể từ khi iPhone 3G xuất hiện, ảnh chụp từ máy này được đưa lên mạng vượt qua chiếc camera phone đình đám của Nokia là N95. Hiện, iPhone đã lọt vào danh sách những thiết bị chụp ảnh được đăng tải nhiều, bên cạnh Canon EOS 350D, Nikon D80, EOS 400D.

Tổng số ảnh của EOS 400D khoảng 51 triệu, so với 5,8 triệu của iPhone. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 3.000 người tải ảnh từ điện thoại của Apple lên mạng mỗi ngày trong khi máy ảnh Canon là 6.500 người.

Những camera phone tải ảnh lên Flickr nhiều nhất.

Lý do của việc này là khách hàng dùng phiên bản iPhone 3G thường xuyên phải online như duyệt web, tải game, chạy GPS với Google Maps. Trong khi đó, các camera phone khác có tính độc lập hơn, hay như BlackBerry lại chú trọng đến e-mail nhiều hơn khi online.

Bên cạnh đó, với camera 2 Megapixel, bức ảnh của iPhone cũng co dung lượng nhẹ hơn so với điện thoại chụp ảnh 5 đến 8 "chấm". Do đó, thời gian tải lên mạng nhanh hơn.

Giang Thy (theo Cnet)