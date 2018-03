Facebook Home - mối đe doạ tiềm ẩn với Google

Các bình luận về Facebook Home. Ảnh: T3

Facebook Home là một chuỗi ứng dụng biến smartphone chạy Android thành "điện thoại Facebook". Mặc dù mới xuất hiện chính thức trên kho ứng dụng Google Play từ ngày 12/4 và chỉ hỗ trợ 4 thiết bị (gồm HTC One X, HTC One X+, Galaxy S III và Galaxy Note II) cho người dùng ở Mỹ , nhiều người dùng trong nước đã háo hức tải về qua công cụ hỗ trợ của bên thứ ba. Thế nhưng, ngay sau sự hào hứng, nhiều người cũng bực bội với chương trình mới. Thành viên phanngocanh1990 sau khi cài trên máy tính bảng cho rằng "nhược điểm to lớn của Facebook Home là không thể xoay màn hình (rotate screen) được, chỉ sử dụng màn hình dọc mà không thể sử dụng màn hình ngang. Hi vọng sớm có bản cập nhật có thể dùng được cả chế độ dọc và ngang". Người dùng nami_tokiwa bình luận: "Cái bất tiện là muốn nhắn tin nhanh bằng SMS thì phải vào app (ứng dụng) rồi tìm SMS, rồi muốn xài lại thì chỉ cần kéo avartar qua bên phải nhưng mà lỡ có ai gọi điện thoại mà mình muốn nhắn tin lại thì lại phải vào app rồi chọn SMS nữa".

Ngoài ra, còn rất nhiều nhận xét như "hơi rối rắm khi chuyển sang các ứng dụng khác", "giao diện này không dùng được Widget, rất bất tiện", "xem ảnh rất khó chịu vì không xem đầy đủ (full) được, cứ chạy chạy và to đùng, chờ xem xong mất hết thời gian", "Home xếp tin tùm lum, không theo thứ tự thời gian gì hết"…

Bên cạnh việc than phiền vì ứng dụng mới chưa hoàn thiện, một số người lại thấy ngại vì chính sự tiện lợi mà Facebook Home mang lại. Một thành viên chia sẻ "mình trước đây lỡ like mấy cái page bậy bậy 18+ hoặc kinh dị, mở screen lên dám 'tạch lô' lắm. Cho nên khuyên các bạn dislike mấy cái page ấy trước khi dùng Home nhé".

Một bộ phận người dùng cho hay Facebook Home chưa hỗ trợ ổn định tiếng Việt (có máy hiển thị được tiếng Việt, có máy lại bị lỗi font chữ) hay ứng dụng này rất hao pin…

Nhiều người dùng Việt phàn nàn vì Facebook Home bị lỗi font

Trên Google Play, ứng dụng này cũng nhận được không ít phàn nàn, trong đó, 44% xếp hạng ứng dụng 1 sao và trung bình chỉ là 2,5 sao (trong khi Facebook Mesenger được đánh giá 4,4 sao và toàn bộ ứng dụng Facebook là 3.6 sao).

Bên cạnh các ý kiến phàn nàn, Facebook Home cũng nhận được một số các lời khen về sự đơn giản, hiệu quả, dễ dùng và font đẹp…

Để tải về ứng dụng này sớm trước khi được Facebook hỗ trợ, trang web MoDaCo đã cung cấp giải pháp giúp những người quan tâm đến mạng xã hội Facebook sử dụng ứng dụng này trên hầu hết thiết bị Android, mà không cần quan tâm đến địa điểm và phần cứng. Với người dùng có sẵn những thiết bị như SamSung Galaxy S3, Galaxy Note 2, HTC OneX hoặc One X+, MoDaCo cung cấp bản vá cho phép bỏ qua phần kiểm tra địa điểm. Người dùng chỉ đơn giản là đồng ý cài đặt ứng dụng không rõ nguồn và họ sẽ lập tức có được Facebook Home và Facebook Messenger

Với những ai không có thiết bị như trên, họ sẽ phải xóa bản cài đặt Facebook chính thống của mình và tải về bản vá của 2 ứng dụng rồi kích hoạt và đăng nhập trong mục “Cài đặt” của ứng dụng. Sau đó, họ cần khởi động lại thiết bị để bắt đầu trải nghiệm Facebook Home.

Hải Mỹ