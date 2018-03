Bộ đôi máy ảnh Fujifilm X100s và X20 xuất hiện tại Việt Nam / Ảnh chụp thử từ Fujifilm X100S

X100S được mang "đọ sức" với X-Pro1 hay X-E1.

Diễn ra vào cuối tuần trước tại Hà Nội với thời tiết mưa gió không thực sự thuận lợi, nhưng vẫn có gần 30 người tham dự tại buổi offline. Trong số này, có cả các thành viên từ tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Phòng hay Nam Định đến để được dùng thử chiếc X100S mới cũng như tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Họ làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, thiết kế, truyền thông hay y tế nhưng đều có chung niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như thương hiệu camera Nhật Bản nói riêng.

Đa số người có mặt tại buổi offline đều cho biết đã dùng máy ảnh chuyên nghiệp DSLR nhưng vẫn muốn có thêm một sự lựa chọn phụ hoặc đổi sang dòng máy nhỏ gọn hơn để tiện sử dụng. Điểm mạnh và cũng là ưu điểm khiến nhiều người "mê" nhất ở dòng X mới là chất ảnh với màu sắc khá giống so với thời máy phim của chính hãng này. Ngoài ra, kiểu dáng hoài cổ "không đụng hàng" cũng được nhiều người dùng nhắc đến.

Fujifilm từng rất thành công trong thời kỳ máy ảnh phim nhưng tỏ ra chậm chạp khi chuyển qua kỷ nguyên kỹ thuật số. Cho tới trước khi ra mắt dòng X-series được đánh giá cao, sự đình đám của thương hiệu này chỉ còn trong ký ức của thế hệ sinh năm 7X hay 8X "đời đầu". Chính vì vậy, số người chơi và yêu thích dòng máy ảnh khá mới này hiện còn ít hoặc tản mát nhiều nơi.

X100S được nhiều người chơi tại Việt Nam đón nhận.

Sau hơn một giờ trao đổi, giới thiệu cũng như làm quen với sản phẩm, người chơi cùng di chuyển ra các phố cổ cũng như dạo quanh bờ hồ để sáng tác.

X100S cùng với X20 là bộ đôi máy ảnh dòng X mới nhất của Fujifilm kế thừa hai model gây được nhiều tiếng vang của hãng là X100 và X10. Chiếc compact cao cấp nhất của Fujifilm giữ nguyên kiểu dáng so với hệ thống đầu tiên nhưng thay đổi cảm biến cũng chip xử lý ảnh. Hệ thống lấy nét mới được cải tiến đáng kể cũng như tính năng lấy nét "giả cổ" Split Image là những điểm được nhiều người thử nghiệm nhất để so sánh mức độ "thật" so với quảng cáo.

Fujifilm X100S được bán tại Việt Nam với giá 27 triệu đồng trong khi người anh em thấp cấp hơn là X20 có giá 14 triệu đồng.

Một số hình ảnh buổi offline tại Hà Nội

Bài và ảnh: Tuấn Hưng