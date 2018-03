Lồng ghép dữ liệu với kiến trúc SOA

Điều này cho phép doanh nghiệp triển khai rất nhanh các ứng dụng, cũng như tối ưu hóa hệ thống. Những đặc điểm nổi bật của kiến trúc bao gồm các tính năng an ninh được nhúng sẵn ngay trong thiết bị mạng, hỗ trợ triển khai mạng hội tụ cho các tiện ích mới như thoại, video, di động, sẵn sàng triển khai ảo hóa trên hệ thống, giúp cho nhiều đơn vị thành viên có thể sử dụng chung nguồn tài nguyên của ngân hàng để giảm chi phí đầu tư toàn hệ thống.

“Cũng như xây dựng một ngôi nhà, việc xác định rõ kiến trúc ngay từ lúc lên kế hoạch là rất quan trọng, vì nó không những giúp việc đầu tư xây dựng đi theo đúng hướng, mà còn tiết kiệm chi phí cũng như thời gian xây dựng”, ông James Chia, Tổng giám đốc Cisco Systems Việt Nam, chia sẻ.

Hiện nay, các chi nhánh của Ngân hàng Công thương Incombank đã hoàn thiện hệ thống bảo mật đảm bảo cho giao dịch tài chính, trong đó có một công nghệ an ninh mạng mới nhất trên thế giới và lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam là NAC (Network Admission Control). "Có thể ví NAC như hệ thống máy soi ở sân bay, nó cho phép kiểm tra an ninh với tất cả các thành phần tham gia vào mạng máy tính. Điều này loại bỏ và hạn chế những mối nguy hại như virus, sâu máy tính, đồng thời giúp cho chính sách an ninh mạng được tuân thủ trên toàn hệ thống", ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin ngân hàng Incombank, nói.

Công nghệ NAC được Cisco khởi xướng nhằm đẩy mạnh khả năng kiểm soát hệ thống mạng theo chính sách an ninh tập trung. Hiện nay, có hơn 100 công ty phần mềm và phần cứng nổi tiếng trên thế giới như HP, Oracle, Symantec, Mc Affee, Trend Micro…cùng tham gia hỗ trợ NAC. Đây được đánh giá là một chương trình an ninh mạng có nhiều hãng tham gia nhất trong lịch sử công nghệ thông tin.

Minh Hồng