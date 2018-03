Theo đó, khách hàng mua bất kỳ sản phẩm máy tính thương hiệu FPT sẽ có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn. Khách hàng mua sản phẩm máy tính FPT A-series sẽ được nhận tập vở học sinh FPT trị giá 100.000 đồng. Với dòng M-series, khách hàng được nhận một trong các thẻ cào điện thoại VinaPhone, MobiFone hoặc Viettel mệnh giá 100.000 đồng, hoặc quà tặng thẻ cào mệnh giá 150.000 đồng dành cho dòng máy tính S-series, SP-series và dòng All in one.

Chương trình “Cùng FPT - Tận hưởng niềm vui” dành cho khách hàng thân thiết.

Nhân dịp này, FPT Technology Products còn tung ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng, phù hợp với đối tượng sinh viên, giới văn phòng và nhân viên thiết kế đồ họa, trong đó máy tính All in one là dòng sản phẩm nổi bật.

Sản phẩm All in one FPT Smartcom F658i có kích thước nhỏ gọn hơn hẳn các dòng máy tính để bàn truyền thống nhờ việc tích hợp tất cả các thành phần của bộ máy tính như màn hình, thùng máy tính, loa, webcam, microphone, kết nối không dây Wi-Fi... vào trong một màn hình 21,5 inch. Nhờ vậy, máy tính cá nhân để bàn FPT Smartcom F658i có hình thức nhỏ gọn như một chiếc màn LCD, giúp người dùng dễ dàng di chuyển và đặt tại bất cứ vị trí nào trong căn nhà của mình.

Ngoài ra, FPT Smartcom F658i còn được tích hợp bên trong bộ vi xử lý Intel Core i3-3220 Processor (3.30 GHz/3MB/2C/4T) thuộc thế hệ vi xử lý Ivy Bridge mới nhất của Intel, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và nâng cao hiệu năng xử lý so với thế hệ vi xử lý trước.

Tính năng màn hình cảm ứng (tùy chọn theo nhu cầu riêng của khách hàng) thời thượng cũng được ứng dụng trên FPT Smartcom F658i. Qua đó, khách hàng có thể trải nghiệm cảm giác vuốt chạm trực tiếp trên màn hình của máy, cùng hệ điều hành Window 8 mới nhất.

Chương trình "Cùng FPT - Tận hưởng niềm vui" được áp dụng rộng rãi tại hệ thống đại lý và bán lẻ của FPT trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về chương trình và các thông số kỹ thuật của sản phẩm máy tính thương hiệu FPT, khách hàng tham khảo tại website: www.fptproduct.com.vn.

Minh Trí