Bộ phim jOBS của đạo diễn Joshua Michael Stern sẽ được công chiếu lần đầu trong đêm bế mạc Liên hoan phim Sundance tuần tới. Phim tập trung vào giai đoạn Jobs từ một "gã hippie" trở thành nhà đồng sáng lập Apple.

Diễn viên Ashton Kutcher, từng vào vai chính của rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Dude, Where's My Car, Just Married hay The Butterfly Effect..., được cho là có ngoại hình tương đối giống Steve Jobs. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại phản đối lựa chọn này với lý do Kutcher là diễn viên hài và không hợp để hóa thân thành thầy phù thủy công nghệ đã quá cố.

Hai ảnh mới được chia sẻ về bộ phim jOBS, trong đó Kutcher vào vai Jobs còn Gad đóng Wozniak.

Kutcher tái hiện bức ảnh nổi tiếng của Jobs.

Ảnh gốc: Steve Jobs thời trẻ ngồi trên bàn, phía sau là chữ Think.

Trước đó, trang TMZ đã chụp được một số hình ảnh khác của Kutcher khi đóng phim jOBS.

Châu An