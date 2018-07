Theo BGR, nạn nhân là Nazrin Hassan, Giám đốc điều hành của Quỹ Cradle thuộc sở hữu của Bộ Tài chính Malaysia, chuyên đầu tư vào các công ty công nghệ khởi nghiệp trong nước. Cái chết của Hassan có liên quan đến một trong hai chiếc BlackBerry và Huawei mà anh mang theo hàng ngày.

Nạn nhân Nazrin Hassan.

Cảnh sát địa phương cho biết, nguyên nhân ban đầu là do thiết bị phát nổ gây cháy căn phòng. Trước khi sự cố xảy ra, cả hai chiếc điện thoại đang cắm sạc, nhưng chưa rõ máy nào gây tai nạn.

Tuy nhiên, ngọn lửa không phải là nguyên nhân chính gây nên cái chết của Hassan. Theo lời kể của anh rể của nạn nhân, chiếc điện thoại phát nổ khiến các mảnh linh kiện văng đập vào Hassan và gây ra chấn thương. Điều này khiến ông không thể di chuyển, trong khi ngọn lửa bắt vào tấm nệm và bốc cháy.

Nguyên nhân sự việc đang được cảnh sát vào cuộc, song các nhân viên điều tra cho rằng mảnh vỡ của điện thoại không thể gây trọng thương. Thay vào đó, họ dự đoán nạn nhân có thể bị ngạt khói.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn do sạc điện thoại qua đêm. Trước đó, một người phụ nữ tên Tang tại Hong Kong cho biết chiếc iPhone 6 Plus của cô phát nổ khi sạc ban đêm, nhưng rất may không có thương vong do phát hiện kịp thời.

Theo các chuyên gia, tốt nhất người dùng nên tránh sạc pin smartphone qua đêm, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu sạc, hãy đảm bảo rằng thiết bị không bị che phủ bên ngoài, kể cả ốp bảo vệ để tránh pin nóng lên không cần thiết và có hại.

