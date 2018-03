Ảnh: Techshout.

Người đàn ông sống tại Austin (bang Texas, Mỹ) đăng ký sáng chế "Microcomputing Device for Exchanging Data while Executing an Application" mang mã hiệu 6.347.368 vào ngày 12/2/2002.

Trong các công ty bị kiện có một hãng thiết kế kiến trúc vi xử lý MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages). Harthcock cho rằng phần lõi RISC IP 32 bit và 64 bit và các lõi khác của hãng này chứa một cổng EJTAG vi phạm sáng chế của ông. Các công ty bị buộc tội khác dùng/bán sản phẩm MIPS cũng bị đưa vào danh sách. Ví dụ: Sony dùng lõi này để sản xuất máy chơi game PS2, PSP, còn Best Buy, Wal-Mart bán PS2 hay PSP cũng bị kiện.

Vụ kiện được chuyển cho tòa án bang Texas.

Xem danh sách các công ty bị kiện tại đây.

Việt Toàn (theo Southeast Texas Record)