Người mua PC chờ hiệu ứng giảm giá khi VN vào WTO

Hai khách hàng ở Hà Nội nhận tiền chênh lệch giảm giá do mua máy tính tại Trần Anh. Ảnh: N.H.

Với mục đích giải tỏa tâm lý chờ đợi hiệu ứng giảm giá khi VN vào WTO của người tiêu dùng, Trần Anh sẽ căn cứ vào giá của thiết bị khách đã trả khi mua tại công ty, trong thời gian từ 28/11/2006 đến hết 28/2/2007. Nếu giá máy tính thời điểm hoàn tiền rẻ hơn bộ PC đã được bán 5% thì khách có thể đến công ty nhận tiền bồi hoàn.

Kể từ khi cam kết được đưa ra và công bố trên website riêng của Trần Anh, giá máy tính và các linh kiện PC nói chung đa phần hạ xuống khoảng 8%. "Thời điểm đó, tôi có nhu cầu mua đồ điện tử và cũng ngần ngừ vì mang tâm lý chờ giảm giá nên tôi hiểu khách hàng của mình băn khoăn gì. Thế là tôi quyết định đưa ra lời hứa này. Nhưng thú thực, tôi cũng không nghĩ mức giá lại giảm xuống ghê gớm thế", Giám đốc Trần Anh, ông Trần Xuân Kiên, cho biết. "Chúng tôi đã thiệt hại một số tiền nhất định. Nhưng bù lại, công ty giữ được uy tín với khách hàng".

Hiện tại, đã có 72 khách hàng được nhận tiền bồi hoàn của Trần Anh với tỷ lệ trung bình khoảng 540.000 đồng/bộ máy tính.

Giám đốc điều hành siêu thị máy tính Đăng Khoa IT plaza Nguyễn Mạnh Lân cho rằng việc giá sản phẩm linh kiện giảm do điều chỉnh về thuế nhập khẩu sau khi VN hội nhập WTO là có nhưng không nhiều do thuế suất các sản phẩm linh kiện cơ bản của một bộ máy tính đã là 0-5% từ trước. "Việc Trần Anh thực hiện cam kết hoàn tiền thể hiện cách làm việc chuyên nghiệp, một sự đảm bảo về 'niềm tin' mà các công ty bán lẻ máy tính lớn trong nước đang cố gắng thực hiện. Chỉ với phong cách như vậy mới giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này xây dựng thương hiệu của riêng mình và phát triển trong môi trường hội nhập hiện nay", ông Lân nhận định.

Nguyễn Hằng