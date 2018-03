Ưu điểm của modem Wi-Fi băng tần kép

Các thiết bị đầu cuối hiện nay được sử dụng phổ biến như Apple (từ iPhone 6s, iPad Air 2 trở lên) hay Samsung (Galaxy S7, Note 5 trở lên) đều tích hợp chuẩn Wi-Fi mới là AC, có khả năng tự động kết nối chuyển đổi sang băng tần 5Ghz để có đường truyền Internet tốt hơn, ít nhiễu hơn. Trong khi đó, các nhà mạng vẫn hầu như đều chỉ cung cấp các loại modem chạy trên băng tần cũ 2.4Ghz đang dần trở nên quá tải.

Điều này gây ra sự lãng phí cho người dùng khi không tận dụng được tối đa hiệu năng của các thiết bị đời mới. Mặt khác, modem cũ cũng sẽ cản trở người dùng trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới như làm việc trực tuyến, Stream 4K, chơi game online, video call… trên nền Internet tốc độ cao.

Người dùng tuy có thể mua riêng các loại modem này hoặc các router Wi-Fi để "kích sóng", tăng tốc độ truyền tải nhưng sẽ gặp phải nhiều vấn đề bất tiện về mặt lắp đặt và kỹ thuật, chưa kể mức giá của các thiết bị này không hề rẻ. Bởi vậy, việc chọn một gói cáp quang Internet được trang bị sẵn thiết bị modem Wi-Fi băng tần kép đi kèm của một nhà mạng là một lựa chọn thông minh ở thời điểm hiện nay.

Với thiết bị mới, khách hàng có cơ hội trải nghiệm những tiện ích mà đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao mang lại như nhanh hơn, mượt hơn, tín hiệu ổn định hơn, hầu như hoàn toàn không bị nhiễu sóng khi có nhiều người dùng hay nhiều thiết bị cùng hoạt động tại một thời điểm, thậm chí ngay cả khi làm việc với nhiều tác vụ tốn dung lượng cùng lúc. Điều này cũng phù hợp với các chiến dịch liên tục nâng băng thông, tăng tốc độ đường truyền của các nhà mạng.

Ngoài ra, nó cũng khiến các doanh nghiệp có thể an tâm hơn cho việc chuyển đổi các ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh với dung lượng tập tin lớn lên nền tảng quản lý qua điện toán đám mây và IoT.

Lý do lựa chọn modem Wi-Fi băng tần kép của FPT Telecom

Hiện nay, dải băng tần 2,4GHz bị chiếm dụng nhiều bởi các thiết bị gia dụng hoặc văn phòng như điện thoại không dây, lò vi sóng, các thiết bị camera giám sát, hệ thống báo động. Ngay cả Bluetooth hay chuột, bàn phím không dây cũng sử dụng băng tần 2,4GHz trong khi chúng luôn song hành với kết nối Wi-Fi trên mỗi loại thiết bị di động. Điều này sẽ làm cho đường truyền bị gián đoạn, không ít người dùng thường gặp phải hiện tượng điều khiển khó, nhiễu sóng, nhất là khi chép lượng lớn dữ liệu.

Theo đó, modem Wi-Fi thế hệ mới do FPT Telecom cung cấp sẽ giúp các thuê bao giảm thiểu tình trạng này. Hơn nữa, chuẩn 802.11ac Wave 2 của thiết bị này còn cho tốc độ có thể lên đến 867Mb/giây ở băng tần 5GHz với độ rộng kênh 80MHz, gấp khoảng 3 lần so với chuẩn Wi-Fi thế hệ trước đây cùng số lượng 2x2 Antenna. Tốc độ lý thuyết có thể đạt tối đa 6,77Gb/giây ở băng tần 5GHz khi sử dụng 8x8 Antenna, tương ứng gấp 11,5 lần so với chuẩn 802.11n cũ; có nghĩa cho phép thiết bị có khả năng phát ra sóng xuyên tường tốt hơn, độ phủ sóng rộng và xa hơn trước rất nhiều

Đặc biệt, về thiết kế, sản phẩm khá nhỏ gọn với các ăng-ten ẩn bên trong, đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Giá cước niêm yết của các gói dịch vụ Internet cáp quang FPT khi được trang bị modem mới sẽ không thay đổi so với chính sách hiện hành, chi phí vật tư triển khai sẽ được quy định cụ thể cho từng gói dịch vụ và ưu đãi theo hình thức thanh toán theo hướng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.

Mới đây, FPT Telecom tăng tốc độ, giữ nguyên cước cho khách hàng sử dụng Internet cáp quang trên toàn quốc (từ gói F7 đến F2).