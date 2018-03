Ballmer cho rằng Microsoft không mua lại Yahoo vào năm 2008 là một điều may mắn. Ảnh: Binzaman.

CEO của Microsoft, Steve Ballmer, cho rằng Microsoft thật may mắn vì đã không mua lại Yahoo vào năm 2008 với số tiền 44 tỷ USD. Phát biểu của ông được đưa ra khi trả lời câu hỏi của đồng chủ tịch John Battelle tại sự kiện Web 2.0 Summit. Ballmer giải thích thêm cho lý do "gã khổng lồ phần mềm" đã may mắn không mua lại Yahoo là bởi cuối năm 2008 là thời điểm cả thế giới bị khủng hoảng tài chính. Microsoft đưa ra lời đề nghị trên vào đầu năm 2008 và rút lại những gì mình nói một vài tháng sau đó.

Theo Bloomberg, Yahoo đã rơi vào tình trạng "chật vật" từ năm 2008. Cho tới năm nay, tình hình của công ty này vẫn không khấm khá hơn. Carol Bartz, CEO của hãng này vừa bị sa thải vào tháng trước. Đầu tuần này, một vị quan chức khá của hãng này cũng vừa bị thay thế để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính vào công nghệ đã diễn ra trong nhiều năm.

Mặc dù vậy, Ballmer vẫn cho rằng, "Yahoo vẫn có rất nhiều điểm tuyệt vời" và đây là công ty đối tác cung cấp dịch vụ tìm kiếm làm ông thoả mãn. Rõ ràng giá trị của Yahoo đã giảm bớt phần nào trong mắt Microsoft kể từ lần "gã khổng lồ phần mềm" đề nghị mua lại từ năm 2008.

Kể từ lúc CEO của Yahoo bị sa thải, nhiều người đồn rằng ban giám đốc của hãng này sẽ bán công ty cho AOL hoặc Microsoft. Thêm vào đó, một số người còn cho rằng Jerry Yang, nhà đồng sáng lập ra Yahoo sẽ mua lại toàn bộ cổ phần.

Office 365 được coi là vũ khí giúp Microsoft cạnh tranh với Google trên mảng điện toán đám mây. Ảnh: Ibtimes.

Ballmer cho hay ông rất thoả mãn về sự phát triển của công cụ tìm kiếm Bing trong vòng ba năm qua, về cả kỹ thuật lẫn thực dụng. Ông cho biết, mặc dù Google vẫn đang dẫn dầu trong mảng tìm kiếm nhưng những bước đi hiện tại của Bing đang tạo nên nền tảng cho định nghĩa mới về công cụ tìm kiếm. Hay nói cách khác, Ballmer tin rằng Bing sẽ giành lấy ngôi vị quán quân của Google trong tương lai.

Khi được hỏi về việc Microsoft có định tạo ra một mạng xã hội mới theo phong cách của FaceBook và Google+ hay không, CEO của hãng nói rằng tương tác xã hội rất khác nhau trong tự nhiên. Người ta giao tiếp với nhau thông qua những công cụ cũng như hướng tới mục đích khác nhau. Microsoft cũng có một số sản phẩm có chức năng mạng xã hội như Skype (vừa mua gần đây) hay máy chơi game Xbox. Trong khi đó, các ứng dụng điện toán đám mây được cho là mảng Microsoft muốn đối đầu trực tiếp với Google mà điển hình là sự cạnh tranh giữa Office 365 và Google Apps. Thị trường dành cho các ứng dụng tiện ích cũng như giao tiếp kể trên thường được các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất.

Ngoài ra, Ballmer còn cho biết thêm hãng đang bắt tay cùng các nhà sản xuất phần cứng để khiến cho Windows có bước khởi đầu tốt nhất. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo cho hệ điều hành này có thể hoạt động được trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, laptop, smartphone hay tablet PC.

Thanh Tùng