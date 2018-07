Trước thềm World Cup, Messi trả lời phỏng vấn Paper Magazine và chụp bức ảnh kỳ lạ: ôm một con dê, bởi bài phỏng vấn có tiêu đề Leo Messi Is the G.O.A.T (Greatest of All Time) - Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Goat có nghĩa là con dê trong tiếng Anh. Tại World Cup năm nay, Cristiano Ronaldo cũng để một chòm râu ở cằm trông giống loài dê. Khi ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha ở trận ra quân World Cup, Ronaldo cũng làm động tác khoe chòm râu dê. Ngôi sao Bồ Đào Nha làm vậy là để châm chọc Messi và cũng nhằm khẳng định mình mới là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng đến nay, cả hai "chú dê" đều phải về nước.