Laptop Vaio dòng FZ đã có mặt tại châu Á

Thiết kế "Grow" lấy cảm hứng từ một rừng hoa. Ảnh: Engadget.

Dựa trên kỹ thuật thiết kế tiên tiến, nữ họa sỹ đến từ New York, Maya Hayuk, đã tạo ra hai phiên bản laptop Sony Vaio FZ khác nhau, với tên gọi "Grow" và "Never Stop". Phiên bản "Grow" được lấy cảm hứng từ những bông hoa màu xanh thẫm, xanh nhạt và màu tím, "mọc" lên một cách hoang dại trên bề mặt máy. Trong khi đó, phiên bản "Never Stop" lại là sự hòa quyện của những khối màu hết sức lạ mắt. Trên bề mặt của mỗi chiếc máy tính còn có thêm chữ ký của nhà thiết kế Maya Hayuk.

Thiết kế "Never Stop" là sự hòa quyện của những khối màu lạ mắt.

Ảnh: Gizmodo.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh từ vẻ bề ngoài vô cùng bắt mắt, những chiếc laptop mới này còn sở hữu những thông số kỹ thuật không hề thua kém bất kỳ cỗ máy di động nào khác. Ngoài bộ vi xử lý Core 2 Duo T7300 2,0 GHz hoạt động trên nền tảng công nghệ di động Santa Rosa, cả hai phiên bản độc đáo này đều được trang bị bộ nhớ tối đa 4 GB, ổ cứng 200 GB, card đồ họa rời Nvidia GeForce 8400m GT và một ổ ghi Blu-ray. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ chuẩn kết nối không dây 802.11a/b/g/n, cùng với một loạt cổng kết nối tiên tiến như HDMI, S-Video, ExpressCard 34. Màn hình của những chiếc laptop này có đường chéo 15,4 inch.

Hiện mới chỉ có 600 chiếc Vaio FZ Limited Edition được sản xuất, với giá bán dự kiến là 2.500 USD.

Anh Linh tổng hợp