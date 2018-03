Epson Stylus CX5900

In khổ A4, độ phân giải 5760x1440dpi

Tốc độ in 27 trang đen A4/phút, 27 trang màu A4/phút

Độ phân giải quét ảnh 1200X2400dpi, tốc độ quét đơn sắc 35 giây/trang A4, quét màu 105 giây/trang A4 ở chế độ 600dpi.

Tốc độ copy đen 27 trang A4/phút, copy màu 27 trang A4/phút

Kết nối USB 2.0

Sử dụng mực in DuraBrite Ultra

Màn hình LCD 2.0 inch

In trực tiếp từ thẻ nhớ

Hỗ trợ chuẩn in trực tiếp PictBridge