Canon Selphy có kích thước khá nhọn gọn, chỉ 177 x 134 x 69 mm, nhưng khi lắp toàn bộ phụ kiện gồm khay giấy mặt trước và diện tích cho giấy ảnh đẩy ra sau, diện tích chiếm dụng không gian của CP800 cũng xấp xỉ một máy fax cỡ nhỏ. Mặc dù vậy, CP800 vẫn có thể dễ dàng đặt trên bất kỳ mặt bàn làm việc nào mà không lo tốn diện tích.

Máy in ảnh Canon Selphy CP800 giá gần 3 triệu đồng.

Dù khiêm tốn về kích thước nhưng CP800 được Canon trang bị khá đầy đủ những công năng cần thiết của một máy in ảnh chuyên nghiệp. Phía trước máy là các khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ gần như tất cả các loại thẻ thông dụng, từ SD, MS, MMC tới CF. Phía dưới khe cắm thẻ là khay giấy tháo rời. CP800 được bán kèm với hai khay giấy, một khay P (Postcard) hỗ trợ in ảnh 10 x 15cm (khay tiêu chuẩn) và một khay C (Card) nhỏ hơn in ảnh cỡ khoảng 6 x 9 cm. Cả hai đều chỉ chứa tối đa 18 tờ giấy (đúng bằng số lượng tờ trong một túi giấy ảnh bán rời của chính hãng).

Cạnh sườn là 2 cổng USB, một cổng B dùng để nối với máy tính và một cổng A để nối trực tiếp với máy ảnh để in với công nghệ PictBridge, hoặc để nối trực tiếp với USB (chỉ hỗ trợ FAT) để in từ thẻ nhớ cắm ngoài.

Giắc cắm nguồn được bố trí phía sau máy. Để tăng tính cơ động, phía sau còn được bố trí chỗ cắm pin (nhưng phải mua riêng). Dưới khay pin là khe để đẩy giấy ảnh trong quá trình in nhiều lớp. Cạnh phải là khe cắm mực đặc biệt của hãng, theo đó, mỗi khay mực có thể in được khoảng 36 kiểu, vừa bằng số lượng như khi in một cuộn phim.

Mặt trên là hệ thống điều khiển chính của CP800, trọng tâm là màn LCD 2,5 inch có khả năng lật lên để xem cho tiện dụng. Phía dưới là các nút nguồn, nút Menu, các phím điều hướng, nút quay lại và nút in, được bố trí đơn giản, trực diện, giúp người dùng có thể sử dụng được ngay mà không cần phải đọc qua sách hướng dẫn sử dụng.

