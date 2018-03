Mua máy chiếu phim tại gia / Máy chiếu HD cho rạp hát tại gia / Máy chiếu tại gia tầm 1.000 USD

Ống kính kiểu tháo lắp được giống máy ảnh SLR.

Các hãng sản xuất TV Plasma cứ gia tăng kích thước khuôn hình mà không tăng độ phân giải, trong khi TV LCD và máy chiếu lại song song đạt cả hai yếu tố này và cho tín hiệu độ nét cao ngày càng trung thực. Với TV màn hình tinh thể lỏng nó vẫn còn bị giới hạn về kích thước, nhưng với máy chiếu cùng công nghệ, người ta đã có thể xây dựng được các rạp xi-nê tại gia hoành tráng. Và so với công nghệ cạnh tranh DLP, 3LCD được nhận định là đang cầm chắc tấm vé của kẻ chiến thắng, mà sản phẩm của Panasonic, chiếc PT-AX100 chính là một trong những lá phiếu mang tính quyết định. Sản phẩm cũng lọt vào bảng vàng Editor's Choice danh giá của tạp chí Cnet.

Thiết kế

Máy chiếu này không thay thế được bậc tiền bối PT-AE900E (1.990 USD) nhưng trang bị cùng một bộ xử lý. AX100 lớn hơn và nặng hơn AE900 (4,9 kg so với 3,6 kg, nhưng nó vẫn rất phù hợp cho bất kỳ phòng khách hay rạp hát tại gia nào. Nó còn đến với đế ống kính có thể tháo rời kiểu máy ảnh SLR, và các nút điều khiển trực tiếp trên đỉnh máy.

AE900 có hệ thống thông hơi cải tiến cho phép luồng hơi nóng không phả vào ống kính. Ở AX100E nó vẫn dùng kiểu thông hơi cũ, nhưng qua thử nghiệm nhiều giờ đều không thấy có hiện tượng "sương mù" (mờ ống kính) cũng như máy quá nóng. Có hai vít nhựa gắn ở phía trước máy làm chân chống để nâng độ cao đầu máy khi để bàn. Ngoài ra, bạn còn có thể cân chỉnh hình ảnh cân đối với chức năng keystone và dịch ống kính thủ công.

Tính năng

Cải tiến đáng chú ý nhất của Panasonic PT-AX100E là độ sáng cao, 2.000 so với 1.100 lumen ở bậc tiền bối. Điều này có nghĩa máy chiếu này xem được hình ảnh cả khi bạn bật đèn, mặc dù vẫn chưa thích hợp để xem dưới ánh sáng ban ngày.

Có vòng chỉnh zoom, lấy nét bằng tay.

Đưa hình ảnh về đúng trung tâm của màn chiếu và lấy nét chuẩn là việc rất đơn giản với AX100, bởi nó có thể cân chỉnh (keystone) hình ảnh cả theo phương ngang và ống kính cũng cho phép dịch chuyển và zoom linh hoạt. Tuy nhiên, nó chưa đủ để bạn có thể đặt máy ở bất kỳ đâu trong phòng, mà không cần tới chức năng cân chỉnh hình ảnh theo chiều dọc.

Điều khiển từ xa với các phím to, rõ ràng.

Ống kính Panasonic khá ngắn nhưng vẫn đủ tạo ra một khuôn hình kích thước ấn tượng (40-200") cho bất kỳ rạp hát tại gia nào. Ở khoảng cách chỉ 1,5 m, máy chiếu sẽ tạo ra một hình ảnh có đường chéo 50 inch khi sử dụng chức năng zoom.



Kết nối là một thế mạnh ở máy chiếu này, với đầy đủ các chủng loại từ component-video, PC, HDMI, S-video và composite-video. Máy chiếu này cũng được hỗ trợ để nhiều máy tính cùng gửi dữ liệu đến đồng thời.

Thực thi

Thông thường, như công nghệ LCD, các máy chiếu 3LCD có một chướng ngại lớn là hiệu ứng cửa sổ màn hình, với lưới đường viền điểm ảnh nổi lên rõ rệt khiến hình ảnh không đồng nhất. Nhưng thành công của Panasonic là máy chiếu này là dù bạn gia tăng kích thước điểm ảnh mà hiệu ứng này vẫn ở mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Chỉ khi hiển thị các hình ảnh quá sáng chẳng hạn như bầu trời thì mới có thể phát hiện hiệu ứng này khi xem quá gần. Nhưng bạn sẽ không thể phát hiện ra nhược điểm này nếu ngồi cách xa màn hình trên 15 cm.

Thông số kỹ thuật Công nghệ: 3LCD

Độ phân giải: 1.280 x 720 pixel

Độ tương phản: 6.000:1

Độ sáng: 2.000 lumen

Kích thước khung hình: 40-200" (1,2-12,4 m)

Kích thước: 395 x 112 x 300 mm

Trọng lượng: 4,9 kg

Thử nghiệm với phim The Lord of the Rings cả phần 1 và 2, sử dụng cổng component-video đều cho thấy máy chiếu này quả nhiên "lợi hại". Các khung cảnh xanh tươi của Hobbitton hiện lên thật sinh động, trong khi các chuyển động nhanh như cảnh Frodo nhảy tót lên chiếc xe của lão phù thuỷ thiện Gandalf sắc nét đến từng pixel.

Với bất kỳ máy chiếu phim tại gia nào, để thể hiện màu đen trung thực nhất bạn cần phải đầu tư một màn chiếu chuyên dụng. Nhưng kể cả với hầu hết bề mặt chiếu bình thường , máy chiếu của Panasonic vẫn thể hiện hình ảnh chi tiết và tương phản tốt, đặc biệt là mọi cảnh đêm trong Chúa tể những chiếc nhẫn.

Ưu: Cho hình ảnh hoàn hảo bất kể nguồn hình, độ sáng cao, hệ thống menu đơn giản, dịch ống kính và chỉnh zoom thủ công Nhược: Ít lựa chọn cài đặt, không có hướng dẫn sử dụng remote, ngoại hình lớn hơn so với các đối thủ Điểm đánh giá: 8,4/10

Thử nghiệm với các tín hiệu chất lượng thấp hơn chẳng hạn nguồn analog với cổng composite-video, máy chiếu này vẫn tỏ ra xuất sắc khi tái tạo hình ảnh mượt mà với nhiễu và hiện tượng vệt mờ của hình ảnh chuyển động nhanh giảm thiểu.



Chỉ có một chút phàn nàn khi hiển thị nội dung văn bản, với các mép chữ hơi bị nhoè. Mặc dù nó không được thiết kế để đảm nhận theo tiêu chí này, nhưng đây vẫn là một ứng viên tốt cho cả hai ứng dụng công việc (trình chiếu hội họp) và giải trí (xem phim).

Giá tham khảo: 2.163 USD.

T.B. (theo Cnet)

Ảnh: Cnet, AV-mag