Panasonic LZ3 - thời trang giá thấp / Lumix FZ50 - xa hơn, nhanh hơn

Các phiên bản máy ảnh mới của Panasonic đều sử dụng ống kính Leica cao cấp và độ phân giải trung bình là 7 Megapixel.

DMC FX-30 dành cho phụ nữ năng động

Panasonic FX-30. Ảnh: Gizmodo.

Thiết kế nhỏ gọn như một hộp phấn trang điểm, với vẻ ngoài mảnh mai và những đường nét tinh tế, FX-30 là sản phẩm thích hợp cho nữ giới. Máy được trang bị ống kính thế hệ mới Leica DC Vario-Elmarit với khả năng chụp góc rộng (28 - 100 mm) và độ phân giải 7,2 Megapixel. FX-30 có thể bao quát được những khung hình rộng mà những sản phẩm cùng loại phải chào thua. Ở chế độ mặc định, ống kính của FX-30 hỗ trợ zoom quang 3x, tuy nhiên ở độ phân giải 3 Megapixel nó có thể nâng lên 5,3x.

Sản phẩm này cũng được trang bị hệ thống ổn định quang học MEGA O.I.S giúp giảm tối thiểu hiện tượng bóng mờ do chuyển động. Bên cạnh đó Venus Engine III trong FX-30 lại giải quyết được vấn đề nhiễu ảnh khi chụp thiếu sáng với ISO cao.

Có màn hình LCD rộng cùng màn hình LCD góc xem lớn, nguời dùng có thể dễ dàng xem lại ảnh hay chụp hình từ góc trông hẹp. Ví dụ, khi bạn đứng sau đám đông và đưa máy lên cao để chụp thì bạn vẫn có thể quan sát tốt qua màn hình của máy. FX-30 có khả năng thực thi nhanh, và nhiều chế độ chụp được thiết đặt sẵn nên khá dễ dàng khi sử dụng.

Nếu bạn rơi vào cảnh vò đầu bứt tai khi một ngày đẹp trời nào đó đi chơi mà quên không mang theo thẻ nhớ, thì nay, với bộ nhớ trong 27 MB bạn sẽ không bị lãng phí những khoảnh khắc đẹp của mình.

DMC-TZ-3 dành cho người cao tuổi

Panasonic TZ-3 zoom 10x. Ảnh: Akihabaranews.

Với những tính năng tương tự như FX-30: Ống kính Leica 28 - 100 mm, độ phân giải 7,2 Megapixel, tính năng Mega O.I.S và Venus Engine III cùng 20 chế độ chụp tự động… Do hướng đến đối tượng nguời dùng lớn tuổi nên diện mạo TZ-3 có đôi chút khác biệt: Vẻ ngoài khoẻ khoắn, cổ điển, ống kính chiếm phần lớn diện tích phía trước máy. Ống kính của TZ-3 có khả năng zoom 10x và có thể lên đến 15x ở độ phân giải 3 Megapixel.

TZ-3 là sản phẩm rất thích hợp cho việc đi du lịch. Với 20 chế độ chụp tự động (tương tự FX-30), người dùng có thể chọn cho mình chế độ chụp tốt nhất trong từng hoàn cảnh. Nếu đang trên hành trình du lịch thì bạn có thể sử dụng chế độ “aerial” để chụp qua cửa sổ máy bay. Khi máy bay hạ cánh, trước mắt là bờ biển trải dài đầy nắng, khi đó, chế độ “beach” là giải pháp tốt cho điều kiện ánh sáng mặt trời. Và trong trường hợp muốn lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng khi tham gia một tour lặn biển, bạn nên dùng chế độ “underwater”. Ở̉ chế độ này, bạn thậm chí có thể chụp được ở vùng biển sâu không có ánh sáng mặt trời.

Giá tham khảo: 349 USD.

DMC-FZ8 - lựa chọn tốt cho đối tượng bán chuyên

Panasonic FZ8 bán chuyên. Ảnh: Gizmodo.

Là sản phẩm cao cấp nằm giữa dòng máy bán chuyện nghiệp và nhà nghề SLR, FZ-8 là lựa chọn tốt cho đối tượng bán chuyên. Máy được trang bị siêu zoom lên đến 12x, ống kính Leica 36 - 432 mm, bộ cảm biến ảnh CCD có độ phân giải 7,2 triệu điểm ảnh. Tuy nhiên, bạn có thể tăng zoom lên tới 72x khi sử dụng ở độ phân giải 4 Megapixel. Phím điều khiển dạng joystick giúp điều khiển tiêu cự và thiết lập chế độ phơi sáng một cách dễ dàng.

Hệ thống ổn định quang học Mega O.I.S, tính năng điều khiển ISO thông minh (Intelligent ISO Control) kết hợp với độ nhạy sáng cao lên đến ISO 1.250 giúp giảm tối thiểu hiện tượng mờ ảnh do không theo kịp chủ thể chuyện động, hoặc do rung tay hoặc chụp trong điều kiện đêm tối. Chiếc máy này đã khắc phục được lỗi về sự nhiễu ảnh khi chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng và ISO cao ở những phiên bản máy bán chuyên trước đây của Panasonic do có tính năng xử lý ảnh cao cấp LSI và Venus Engine III.

FZ-8 sử dụng pin xạc Li-ion, có khả năng chụp 380 kiểu cho mỗi lần xạc. Bộ nhớ trong tương đương FX-30 là 27 MB và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 2 GB.

Giá tham khảo: 350 USD.

D.T.H tổng hợp