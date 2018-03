Mark Zuckerberg đã giãi bày gì trên Facebook

Năm ngày sau bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng lớn nhất từ trước đến nay, Mark Zuckerberg mới lên tiếng về vấn đề này. Trong bài viết dài trên trang cá nhân, ông "thừa nhận sai lầm", đồng thời nêu ra phương hướng giải quyết.

Status của ông chủ Facebook đã nhận được sự quan tâm lớn của người dùng, thu hút hơn 100 nghìn "like", gần 40.000 lượt chia sẻ và hơn 18.000 bình luận sau chưa đầy 12 giờ đăng. Trong đó, nhiều thành viên tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg.

"Gửi Mark. Từ khi có vấn đề xảy ra, có phải quá khó với ông khi dùng những từ như 'lấy làm tiếc' (sorry) hay 'xin lỗi' (apologize) không?", cây viết Anand Giridharadas từng làm việc cho New York Times, bình luận. Hàng trăm người đã "like" nhằm thể hiện sự đồng tình với bình luận này.

Trong khi đó tài khoản Amy Siskind thì viết: "Câu trả lời này đang đi xa trọng tâm, Mark. Ông vẫn không thành thật với người Mỹ (vụ rò rỉ dữ liệu được cho là ảnh hưởng tới 50 triệu người dùng Facebook tại Mỹ). Không có cách nào biết được Facebook có đang sử dụng dữ liệu của chúng tôi hay không".

Còn với cuộc phỏng vấn của CNN, Mark Zuckerberg đã nói "Đây là sự vi phạm quyền riêng tư và tôi thấy tiếc vì đã để chuyện này xảy ra". Ông chủ Facebook đồng thời nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và đưa ra các biện pháp nhằm "đảm bảo điều này không xảy ra nữa".

Bài đăng trên trang cá nhân của Mark Zuckerberg

Cuối tuần qua, báo New York Times đăng bài viết gây sốc về vụ rò rỉ thông tin được cho là lớn nhất trong lịch sử Facebook. Cụ thể, Cambridge Analytica - công ty phân tích dữ liệu có văn phòng tại Anh và Mỹ, đã được thuê vào tháng 6/2016 để phân tích thông tin cá nhân của hơn 50 triệu tài khoản Facebook - tương đương 25% số cử tri Mỹ trước giai đoạn bầu cử.

Bảo Anh