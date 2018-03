Theo Verge, các chiêu trò lừa đảo trong thế giới tiền điện tử ngày càng mở rộng và nổi lên thời gian gần đây là hình thức mạo danh người nổi tiếng. Nhà sáng lập đồng tiền Ethereum (ETH) Vitalik Buterin, ông chủ Tesla, SpaceX Elon Musk hay "trùm diệt virus" John McAfee là những cái tên hay được lấy ra để lừa đảo nhất.

Kẻ lừa đảo đăng ngay dưới bài của Buterin.

Kẻ đứng sau đã lập tài khoản Twitter giả mạo trong đó sử dụng ảnh đại diện và đăng nhiều post như tài khoản thật. Tiếp sau đó, người giả mạo yêu cầu các thành viên gửi một lượng nhỏ tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum... đến địa chỉ ví của hắn. Nhằm dụ dỗ nạn nhân, kẻ gian nói rằng người làm theo sẽ nhận được số tiền gấp nhiều lần số đã gửi.

Hồi tháng hai, nhà sáng lập đồng Ethereum đăng trên Twitter dòng chia sẻ: "Nếu bạn gửi cho tôi 0.1 ETH, tôi sẽ chẳng gửi lại bạn thứ gì, vì tôi quá lười". Kẻ lừa đảo đã tạo ra các tài khoản "na ná" như @VitalikButter hoặc @VitalikButerjm rồi trả lời lại trên chính tài khoản thật, nói sẽ gửi lại số tiền gấp 10 cho người dùng.

Thực tế, thành viên mạng xã hội có thể nhận ra tài khoản giả mạo vì nó không có dấu tích xanh xác thực. Tuy nhiên, số lượng nick giả mạo quá nhiều đã buộc Buterin đổi tên tài khoản thành "Vitalik "No I'm not giving away ETH" Buterin" (Không, tôi không tặng miễn phí ETH).

Twitter cho biết đã nhận thức được vấn đề và tiến hành khoá một số tài khoản giả mạo.

Bảo Anh