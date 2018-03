Sharp chế tạo màn hình LED "khổng lồ"

Màn hình DID LCD 55 inch mới của Samsung. Ảnh: Samsunghub.

Tại Hàn Quốc, Samsung vừa chính thức giới thiệu mẫu màn hình LCD mới, nổi bật với việc có đường viền màn hình siêu mỏng. Màn hình Digital Infomation Display (DID) LCD có kích thước lên tới 55 inch nhưng phần viền màn hình lại chỉ còn mỏng 5,7 mm. So với mẫu màn hình DID LCD 46 inch ra mắt trước đó với độ dày đường viền mỏng 7,6 mm thì sản phẩm mới của Samsung thực sự rất ấn tượng.

DID LCD 55 inch là loại màn hình được sử dụng để ghép nối và tạo thành một màn hình LCD đa hiển thị có kích thước lớn hơn. Với kích thước đường viền siêu mỏng, màn hình lớn khi nhìn từ xa sẽ tạo cảm giác hình ảnh liền mạch và không bị chia cắt bởi các màn hình nhỏ.

Samsung Hub cho biết thêm, mẫu DID LCD 55 inch còn sở hữu hệ thống màn hình đèn chiếu LED, độ phân giải hình ảnh FullHD với độ sáng 700 nit. Tuy nhiên, phần giá bán của sản phẩm lại chưa được hãng tiết lộ.

Ngân Lê