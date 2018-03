TV trên xe hơi / AV700 - TV trên từng cây số / Xe hơi công nghệ cao / EVN cung cấp dịch vụ 'net' qua cáp truyền hình

Màn hình sau lưng ghế hiệu Coron.

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều thương hiệu cho các loại màn hình và giá cả cũng thay đổi theo thương hiệu và chất lượng. Theo cửa hàng Car Audio Công Thành, trên đường Trần Bình Trọng, loại được cho là tốt hiện nay phải kể đến thương hiệu Pioneer. Dòng máy này hiện có hai loại được nhiều người chọn là Pioneer 7850 và 7650. Giá bán hiện nay của 7850 vào khoảng 1.950 USD, 7650 khoảng 1.450 USD (đã bao gồm công lắp đặt). Với mức giá trên, các thiết bị gồm một đầu đọc, một màn hình LCD 5" và một bộ giải mã âm thanh.

Ưu điểm của dòng máy này là đầu đọc có thể nhận dạng được nhiều dạng ghi từ DVD, VCD, CD đến MP3, công suất 50W/loa. Âm thanh, chất lượng hình ảnh của Pioneer sắc nét, có nhiều chức năng hỗ trợ như 2 cổng AV, có chế độ tăng bass, chỉnh loa suf và những chức năng hỗ trợ xem phim tạo cảm giác cho người sử dụng như đang xem phim trong rạp. Màn hình hiển thị đầu đọc được thiết kế khá bắt mắt với dàn đèn đa sắc thuận lợi khi sử dụng vào ban đêm.

Với mức giá vào khoảng 1.200 USD (bao gồm chi phí lắp đặt), màn hình đầu máy của Sony A1 cũng được xem là khá. Chất lượng âm thanh, hình ảnh của Sony không thua kém Pioneer. Song, do âm thanh ra chỉ được 4.0 nên với những người sành điệu vẫn cảm thấy không được thoả mãn khi thưởng thức những dòng nhạc ưa thích.

Một loại đầu đĩa Pioneer. Hệ thống âm thanh Pioneer FH-PR515MD.

Phổ biến nhất phải nói đến thương hiệu Necvox, do Đài Loan sản xuất, mức giá có lên xuống chỉ vào khoảng 650 USD/bộ (bao gồm chi phí lắp đặt). Theo đánh giá của nhiều cửa hàng, ở thương hiệu này, chất lượng âm thanh chỉ ở mức trung bình, độ phân giải màn hình thấp nên hình ảnh không được sắc nét. Âm thanh chỉ ra được 4.0 và rất dễ bị phá tiếng khi được mở lớn.

Chập chờn do đĩa xấu

Màn hình Necvox.

Một trong những khuyết điểm lớn của những dòng đầu máy trên xe hơi là thường bị nhảy đĩa hoặc đứng đĩa khi di chuyển trên những chặng đường chất lượng xấu. Nhưng nguyên nhân chính chưa hẳn là do chất lượng đầu đọc kém, mà chủ yếu là do chất lượng đĩa. Với những loại đĩa "giấy" (đĩa rẻ tiền) chỉ sau vài lần đọc, mặt đĩa sẽ bị vênh nên rất dễ dẫn đến tình trạng trên. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có nhiều thương hiệu đầu đọc do Trung Quốc sản xuất có chức năng giảm xóc tốt, nhưng với những thương hiệu này, chất lượng âm thanh, hình ảnh không chuẩn xác nên cũng rất ít người sử dụng.

Đầu đĩa CD, MP3 của InTosh.

Khi muốn lắp đặt dàn LCD cho chiếc xe của mình, khách hàng cần chú ý lựa chọn, đến những cửa hàng có uy tín, có chuyên môn. Hầu hết tại những điểm này, khi tiến hành lắp đặt máy thường kèm hệ thống cầu chì an toàn, để ngắt mạch điện khi có sự cố. Sự cố chạm mạch điện là một trong những nguyên nhân có thể gây ra những tai nạn nguy hiểm, nhất là cháy nổ cho xe khi đang lưu thông trên đường.

(Theo SGTT)