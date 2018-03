Phản ứng của chuyên gia và cộng đồng trước thay đổi của iOS

Đẹp hay xấu còn tùy thuộc vào con mắt thẩm mỹ khác nhau của mỗi người. Không ít người khẳng định họ thích các icon mới, nhưng đa số đều đánh giá chúng không thể hiện được bản sắc thiết kế vốn được ca ngợi của Apple. Các đường nét trau chuốt tỉ mỉ, bóng bảy với sự pha màu tinh tế được thay bằng biểu tượng phẳng, đơn giản, tươi sáng, trẻ trung, có phần lòe loẹt hơn và nói chung khác với phong cách thiết kế của iOS 6.

iOS 7 mang đến giao diện mới cho iPhone.

Thực tế, theo trang The Next Web, Jonathan Ive, Phó chủ tịch Apple, sử dụng hai nhóm khác nhau trong quá trình phát triển nền tảng. Ông giao cho nhóm thiết kế chuyên về marketing trên web và in ấn (thuộc bộ phận truyền thông tiếp thị) chịu trách nhiệm về "ngoại hình và màu sắc của icon". Nhóm này sau đó đưa bản vẽ cho nhóm thiết kế ứng dụng để họ xây dựng dựa bên bảng hướng dẫn. Dù nhóm thiết kế ứng dụng đã làm theo chỉ dẫn về màu sắc, không có gì ngạc nhiên khi hai đội khác nhau từ hai bộ phận khác nhau sẽ tạo ra hai sản phẩm chênh lệch đáng kể. Hơn nữa, hai bên rất ít khi trao đổi qua lại (đó là một phần văn hóa của Apple khi các bộ phận làm việc riêng biệt và nhóm này không hình dung được nhóm khác đang làm gì).

Icon của iOS 6 (trái) trông tinh tế, trong khi icon của iOS 7 lại đơn giản, nhất là icon camera, notes, game center, photos... Xem chi tiết bảng so sánh

Cũng theo The Next Web, icon là phần vẫn đang tiếp tục được Apple tinh chỉnh và thay đổi. Phiên bản người dùng nhìn thấy tại sự kiện WWDC có thể sẽ khác nhiều so với bản chính thức, dự kiến trình làng vào mùa thu này.

Châu An