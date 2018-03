Panasonic trình làng 9 máy ảnh số / Lumix TZ3 với ống kính góc rộng 28 mm / Lumix FZ50 - xa hơn, nhanh hơn

FX100 với cảm biến CCD 12,2 Megapixel và ống kính Leica chụp góc rộng.

FX100 là kết hợp của cảm biến CCD 1/1,72 inch (cỡ lớn) 12,2 triệu điểm ảnh cho ảnh khổ A2 vừa trong trẻo chi tiết. Ống kính Leica có thể chụp góc rộng với dải tiêu cự tương đương 28-100 mm. Trong khi đó ngoại hình của máy vẫn được xếp vào hàng mảnh mai gọn nhẹ.

Ổn định ảnh hiệu quả

Serie FX của Panasonic có thiết kế khá phong cách mà FX100 là model tiêu biểu, cao cấp nhất. Trái tim của sản phẩm còn là hệ thống ổn định ảnh thông minh là kết hợp của hai tính năng Mega O.I.S và chỉnh ISO thông minh để bắt hình hoàn hảo hơn.

Trong đó, hệ thống ổn định ảnh quang học Mega O.I.S. (Optical Image Stabilizer) sẽ cho phép giảm nhòe hình do lỗi run tay. Mega O.I.S. đặc biệt hữu ích khi chụp các bức phân giải cao nơi mà hiệu ứng của hiện tượng run tay dễ nhận thấy nhất. Tính năng này còn thông minh tới mức phân biệt được các chuyển động do run tay với các chuyển động khác để tăng cường hiệu quả khắc phục hiệu chỉnh đúng. Tính năng thứ hai là điều khiển ISO thông minh, một hệ thống chống mờ ảnh do chủ thể chuyển động. Máy ảnh sẽ tự chọn lấy mức nhạy sáng ISO và tăng tốc độ mở cửa trập để phù hợp với tốc độ di chuyển của chủ thể và điệu kiện sáng sáng của môi trường.

Chụp liên tiếp 8 hình/giây

Bộ xử lý Venus Engine III LSI, giúp FX100 tối thiểu hóa hiện tượng nhiễu ảnh đặc biệt khi cài đặt ở các mức nhạy sáng cao. Máy còn có một chế độ chụp liên tiếp tốc độ cao cho phép chụp tới 8 bức mỗi giây trong khi chế độ chụp nhạy sáng cao (High Sensitivity mode) nâng mức nhạy sáng tối đa lên tới ISO 6.400 ngang tầm với máy chuyên. Hơn nữa, khi dùng chế độ High Sensitivity đèn flash cho phép bao phủ vòng cung bán kính tới 16 m, để bạn bắt hình rõ ràng trong điều kiện sáng yếu. Tuy nhiên, cả chế độ chụp liên tiếp ở tốc độ cao nhất và chụp ảnh ở mức nhạy sáng ISO chỉ có hiệu lực với bức ảnh có độ phân giải 2 - 2,5 Megapixel.

Chụp ảnh và quay video độ nét cao

Lumix FX100 cho phép bạn chụp ảnh tĩnh độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel và quay video độ nét cao 1.280 x 720 pixel định dạng rộng. Do đó, cả ảnh và video tạo được sẽ thích hợp để xem trên các TV màn hình rộng (16:9) đang khá phổ biến hiện nay. Mặt khác, máy ảnh 12 chấm này cũng có thể quay video chất lượng VGA (640 x 480 pixel) và WVGA (848 x 480) ở tốc độ 30 hình/giây. Tuy nhiên, video độ phân giải cao (HD) 1.280 x 720 pixel chỉ có tốc độ 15 hình/giây.

Máy ảnh Lumix mới nhất này có hai màu đen và bạc bằng hợp kim với kiểu dáng phong cách đầy cá tính. Pin của máy cho phép chụp 320 bức mới phải nạp lại. Sản phẩm còn được trang bị màn hình LCD 2,5", bộ nhớ trong 27 MB và người dùng có thể mở rộng dung lượng bằng thẻ SD hoặc SDHC. Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 7 tới nhưng giá cả chưa được tiết lộ.

