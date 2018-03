80% người dùng không muốn 'chat' trên điện thoại / Nokia đưa Yahoo lên điện thoại serie 40 / Thanh niên Nhật dành 5 giờ mỗi ngày cho ĐTDĐ

Tuy nhiên, tốc độ gửi và nhận thông tin từ cửa sổ "chat" trên điện thoại không nhanh và ổn định như trên máy tính vì sự tương thích giữa máy và phần mềm cũng như đường truyền GPRS hay Wi-Fi nhiều khi không ổn định. Do đó, việc chọn lựa phần mềm phù hợp với điện thoại để có thể chat nhanh và ổn định luôn là mối quan tâm của nhiều người. Dưới đây là một số phần mềm phổ biến trong giới chơi Pocket PC.

Agile Messenger

Chat trên điện thoại di động, sử dụng kết nối GPRS. Ảnh: Youthinformation.

Phần mềm này hỗ trợ chat bằng cửa sổ Yahoo!, Icq, Aim, Mns và phù hợp với tất cả các dòng máy sử dụng hệ điều hành Symbian S60, Symbian UIQ, Smartphone, Pocket PC. Phần mềm có hỗ trợ lưu tin nhắn dạng Offline và chế độ gửi file khi chat. Bạn có thể tải về dùng thử theo địa chỉ sau: agilemobile.com/downloads.html.

IM+

IM+ được ưa thích và dân chơi PDA tin dùng khá nhiều. Nó hỗ trợ font Unicode nên có thể chat bằng tiếng Việt, bên cạnh đó còn có nhiều biểu tượng mặt cười đi kèm khi chat đa dạng và ngộ nghĩnh. Giao diện của IM+ thể hiện tính chuyên nghiệp như khi chat trên PC. Đồng thời chương trình cũng hỗ trợ lưu tin nhắn dưới dạng offline để bạn tiện theo dõi thông tin của bạn bè nhắn gửi.

Phần mềm tương thích khá nhiều dòng máy từ điện thoại thông dụng tới PDA cao cấp. Dù vậy, chương trình còn vướng chút khiếm khuyết là bạn không thể tự tạo được các status của riêng mình mà chỉ dùng được các chế độ mặc định, như: Busy, Not at my desk... cũng như không có chế độ gửi nhận File trực tiếp.

Tải phần mềm trên tại địa chỉ: shapeservices.com/en/select/

Phần mềm mới Verichat

Phần mềm Verichat giúp tạo Status riêng. Ảnh: Textually.

Tương thích với máy dùng Windows Mobile Pocket PC, Windows Mobile Smartphone và Palm OS, Verichat nổi bật nhờ chức năng hỗ trợ tự tạo những Status ngộ nghĩnh của riêng mình. Chương trình chỉ cho phép gửi file dữ liệu nhỏ khi chat. Cũng như Agile và IM+, Verichat hỗ trợ lưu tin nhắn dạng Offline.

Địa chỉ dowload về dùng thử: pdaapps.com/productList.html.

Yahoo GO!

Cái tên khá quen thuộc với người dùng PC này lại chỉ mới xuất hiện trên điện thoại di động. Phầnn mềm hỗ trợ Windows Mobile Pocket PC, Windows Mobile Smartphone và một số dòng điện thoại của Nokia. Ngoài chức năng Messenger để "chat chit" ra, nó còn hỗ trợ nhiều chức năng khác, như trình duyệt mail, xem bản tin thể thao, đọc báo, phim, hỗ trợ lịch công việc và tra cứu ngoại tệ...

Tải phần mềm tại đây: go.connect.yahoo.com/go/mobile/on_your_mobile

(Theo XHTT)